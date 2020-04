Grupo de Mastermind ONLINE de PRODUCTIVIDAD en Arquitectura.

Si has hecho alguno de nuestros cursos o ya tienes cierto recorrido en esto de la productividad, este grupo te puede interesar. Queremos profundizar sobre el tema de Herramientas digitales para ayudarte a que tu día sea mucho más eficiente.

Por otro lado, nos gustaría acompañarte en la implementación de GTD pues estamos convencidos que es el sistema de eficiencia personal más potente del mundo.

Si ves que te interesa el tema y quieres ser uno de los 15 participantes de este mastermind o grupo de trabajo en productividad !A seguir leyendo!!

1 OBJETIVO del Mastermind

El día a día de la arquitectura suele ser duro y tiene un punto de soledad importante. No solemos tener un lugar donde poder compartir tanto nuestros progresos como las dificultades que nos vamos encontrando. Además, nuestra jornada laboral suele ser muy ajetreada y es fácil descuidar nuestra propia formación. Por ello, a veces, nos cuesta avanzar con las tareas realmente importantes y no sólo en las urgentes.

Por suerte, en nuestro caso, uno de los mayores regalos que nos hemos llevado en estos más de 10 años de presencia en la red, han sido las alianzas y colaboraciones que hemos hecho y que han facilitado en gran medida que hoy podamos seguir al pie del cañón, produciendo cada vez más contenido de valor y ayudado a cientos de compañer@s.

Por eso, estamos convencidos que en grupo y con las sinergias adecuadas todo es más sencillo. Así que, nos parece buena idea juntar a un grupo de arqiutect@s para profundizar sobre herramientas digitales y GTD. Lo haremos en un ambiente de tranquilidad y confianza, donde sea fácil abrirnos y compartir lo que consideremos oportuno.

Aprender a usar gestores de proyectos como Asana o Trello no es tan fácil como parece y mucho menos manejarlos a un nivel de gran eficiencia.

Como muchos ya sabéis, para ideas básicas de productividad tenemos nuestro minicurso gratuito en la Escuela Online, para conocer bien el tema de la eficiencia personal, tenemos nuestro curso de Productividad; pero, si queremos pasar a un siguiente nivel, vemos que se necesita otro formato más avanzado y personalizado.

Eso sí, esto no va como otros Mastermind/cursos de “productividad extrema” o de “ultra-productividad”; esto va de aprender hacer un poco más (pero lo realmente importante) en algo menos de tiempo y, sobre todo, hacerlo con más calidad y tranquilidad.

Con todo ello, en última instancia no solo nos servirá para ser más eficientes en un entorno laboral, sino que también tendremos una vida más plena y satisfactoria.

2 METODOLOGÍA del grupo de Mastermind

¿Se trata de un curso de productividad? No exactamente. Nosotros no ejercemos la figura del profesor que sienta cátedra y lo que intentamos es facilitar procesos en los alumnos.

Lo importante es que el propio alumno sea el máximo protagonista de su formación y nosotros “solo” quienes lo poner fácil. La responsabilidad es compartida. Queremos que sea una formación lo más práctica posible y que la parte de teórica sea la imprescindible.

Eso sí, llevamos más de 7 años dando clases online y tenemos muy claro qué funciona y qué no.

Nuestra misión es allanar la complicada vida de nuestros compañer@s de profesión, intentando ser lo más útiles posibles dentro de lo que nosotros sabemos y hemos experimentado en primera persona. Esta razón el por qué último de lo que vamos haciendo desde Stepienybarno.

Entre tod@s haremos feedback a las dificultades que iremos teniendo a lo largo de estas 4 semanas y podremos marcar objetivos más claros para seguir avanzando. No se trata de dar consejos, se trata de pensar en voz alta y de compartir, de corazón, lo que vamos aprendiendo y experimentando.

A su vez, nos veremos reflejados en los problemas que pueda tener un compañero y, desde ahí, será mucho más sencillo buscar soluciones.

Si ves que esto suena bien y te quieres embarcar en este grupo de Mastermind

!Ésta es tu oportunidad!

No sabemos si lo repetiremos, pero sí sabemos que en esta ocasión vamos a tope con ello.

3 CONDICIONES del MASTERMIND

Cuándo: El curso dura 4 semanas. Desde el 20 de abril 17 de mayo de 2020.

Dónde: En la Escuela Online de Arquitectura de Stepienybarno*

Facilitadores: Stepienybarno.

Para quién: Para acceder al mastermind, has de tener un nivel medio-alto de productividad. Conviene que seas arquitect@ o estar en el mundillo de la arquitectura. Y si has realizado nuestro curso de productividad, mejor que mejor, ya que así no tenemos duda de que ya tienes el nivel adecuado para dar el siguiente paso.

Tiempo de dedicación al grupo: 1 hora diaria.

Número de alumnos: 16

– 1 Sesión grupal semanal (vía reunión de zoom). Duración 1.5 hora.

– 1 Clase semanal (vía webinar de zoom). Duración 30-40 minutos.

Lección 1: Asana

Lección 2: Trello

Lección 3: FacileThing

Lección 4: GTD (nivel avanzado)

– Recomendación de lecturas y enlaces de interés.

– 1 Trabajo práctico en grupo (4 grupos de 4 personas en función de ciertas afinidades).

– Comunidad del grupo de Mastermind en Facebook o Slack (por decidir).

*Se habilitará un espacio en nuestra Escuela Online de Arquitectura para poder centralizar toda la información. De esta forma, todas las video-conferencias y video-reuniones estarán accesibles las 24 horas del día durante las 4 semanas de forma cómoda ordenada.

Precio: 300 euros en pago único en el momento de la inscripción.

Fecha límite de inscripción: lunes 13 de abril o al completar los 16 participantes (muy probable).

BONUS OPCIONAL

2 asesorías/tutorias ONLINE con Stepienybarno de 45 minutos cada una para profundizar en un tema concreto o analizar un caso práctico.

Precio: 100 euros en pago único en el momento de la inscripción.

Fecha límite de inscripción: lunes 13 de abril o al completar los 16 participantes (muy probable).

INSCRIPCIÓN Escribir a blog@stepienybarno.es un párrafo explicando los motivos que llevan a querer formar partes de esta aventura. No olvides tu nombre, apellidos, teléfono de contacto y contarnos a qué te dedicas en la actualidad. Concretar si eliges el bonus opcional. Asunto: Acceso a Grupo de Mastermind de PRODUCTIVIDAD

Las plazas van a ser limitadas; así que, si ves que te puede cuadrar el tema !!esta es tu oportunidad!!

Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

