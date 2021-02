Hoy nos tomamos un Arquicafé con Nuria Moliner.

Nuria es entre otras muchas cosas , Arquitecta y presentadora del programa Escala Humana en La 2

Nuria es Arquitecta por la Universidad Politécnica de Catalunya. Ha sido investigadora en el Laboratorio de Innovación Tecnológica en Edificación Industrializada y Sostenible de la UIC y editora en Actar Publishers y en la plataforma internacional urbanNext.net. Ha comisariado la exposición Letters to the Mayor Barcelona y participado como ponente, asesora y presentadora en eventos como el URBANBATfest, los Mies van der Rohe Awards, los Premios FAD, el Concéntrico Festival Internacional de Arquitectura, el BBConstrumat o la European Conference on Architecture and the Media.

Presentadora y asesora de contenidos de Escala Humana, también es colaboradora en el programa cultural Punts de Vista TVE, llevando la sección de arquitectura y diseño. Recientemente ha sido comisaria de la Bienal de Pensamiento de Barcelona y he conducido el documental “Punto de inflexión”, producido por la Fundación Arquia.