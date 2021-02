Y tú, ¿Quién eres? Identidad Digital Vs Identidad Real

Hoy, os animamos a echar un ojo al post (trabajo de curso) que nos hace llegar el alumno Eduardo Aparicio de la última edición de CURSO ONLINE de IDENTIDAD DIGITAL para arquitectos.

¡Esperamos que sea de vuestro interés!

………………………………………………………….

Andaba yo trabajando desde hace un par de meses en el nombre de mi empresa, el logotipo, la identidad corporativa, página web… Cuando pensaba que ya tenía un concepto potente, lo pasé a limpio y fui a comentarlo con un amigo experto en estos temas. Esperando comentar mejoras e incluso recibir alguna enhorabuena por el trabajo, que consideraba bastante profesional, mi amigo me soltó “Este no eres tú”. Un jarro de agua fría en toda la cara. Ya antes tenía ciertos temores, el diseño me parecía algo corporativo y un punto impersonal, pero potente, elegante y bien diseñado. Mi amigo tenía razón, había trabajado en un escaparate para una empresa sin pensar en los valores y emociones que quería expresar. Ese no era yo.

A la pregunta ¿quién eres? le acompaña en muchos casos una angustia vital. La necesidad de diferenciarnos y aparecer como expertos en un área aparece de pronto en las carreras de muchos profesionales que nunca antes habían tenido la necesidad de publicitarse o de buscar un nicho comercial. Un auténtico momento de recolocación de valores, perspectivas y objetivos. Algunos para una reafirmación en una ruta ya iniciada, ¡afortunados!, otros para pararse y volver a mirar el mapa.

La búsqueda de la Identidad digital la tenemos que empezar en la Identidad real. Claro que habrá profesionales que participen en muchos proyectos y cada uno tenga su propia estética, pero cuando hablamos de profesionales con proyectos personales, creativos o de una personalización del producto, toca abrirse y explicar por qué eres especial. Ah,

¿que no lo sabes?

Puede ser que tú no lo sepas y necesites que amigos o colegas te expliquen que lo que tu sientes tan normal, es algo extraordinario, puede ser, que lo que te hace especial, nunca lo hayas puesto en el terreno laboral y sea ahora la oportunidad de “personalizar” tu trabajo. O puede ser también, que nunca antes te hayas planteado ser diferente y aún no lo seas. Puede que esta pregunta sea la primera piedra de tu nueva carrera en busca de tu puesta en valor, intentando que tus gustos y aficiones, las cosas que mejor se te dan, te definan como persona y profesional, te diferencien y consigan atraer a tus clientes ideales.

Estés en el punto que estés, conviene indagar, leer un poco sobre estos temas, quizá hacer algún curso. Pero con tiempo y reflexión, porque lo que salga de aquí puede marcar mucho el resto de tu carrera profesional. Merece la pena dedicarle tiempo

¿no crees?

Sergio Fernández, experto en desarrollo profesional, recomienda ponerle a nuestro nombre dos apellidos, por ejemplo, soy Arquitecto especialista en Rehabilitación Energética y Passivhaus, o soy Diseñador especializado en Productos cerámicos e impresión digital. Una forma rápida de definición e información para tu cliente.

Sabiendo quién eres el resto de preguntas son mucho más fáciles, ¿Qué ofreces? ¿A quién se lo ofreces? ¿Cómo lo ofreces?… Es incluso posible que de este autoconocimiento salgan automáticamente las respuestas. (¡Para esto el Modelo Canvas es increíblemente potente!).

Para tu negocio futuro, tu negocio presente o incluso tu puesto en tu empresa, descubrirte y mostrarte como eres será un gran paso adelante. Son los cimientos en los que basarás tus próximos pasos, así que, más vale que sean bien firmes…

¡Mucha suerte con ello!

Sobre los autores:

Luis Pastor Jiménez. arquitecto por la UPV, ha trabajado durante 10 años en distintas firmas de arquitectura en Suiza. Recientemente ha abierto su estudio en Valencia (EAparicio Architects) donde combina los estándares de construcción suizos con la innovación y el diseño mediterráneos..

Ya es posible inscribirse a los cursos a través de la ESCUELA ON LINE DE SyB para arquitectos.

Un curso hecho por arquitectos, para arquitectos. Si te interesa mejorar tu visibilidad en la red y, por lo tanto, tus posibilidades laborales ¡este es tu curso!

>Acceder<<

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.