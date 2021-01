LOS 10 ARTÍCULOS DE ARQUITECTURA MÁS LEÍDOS DE STEPIENYBARNO EN 2020

Hoy os traemos la selección de los 10 artículos de más leídos de nuestro blog de arquitectura a lo largo del año 2020.

Uno de los aspectos más importantes que os recomendamos en los cursos de productividad para arquitectos y arquitectas es que dediquéis un rato para comprobar el plan que hayáis establecido para vuestro negocio, estrategia online o futuros pasos. Así, a nosotros cada año nos gusta echar la vista atrás simplemente para valorar qué tal han funcionado algunos contenidos del blog, ya que dependiendo del éxito de los mismos podemos desarrollar nuevos contenidos relacionados o proponer otras ideas.

Estos son los 10 artículos que más visitas se han llevado en 2020, algo que siempre nos llama mucho la atención es que muchos de ellos son recurrentes mes a mes…algunos desde el inicio del propio blog en 2009. Se trata de contenido que ha interesado mucho, que además lo hemos ido mejorando porque os interesaba y que poco a poco ha ido adquiriendo mucha autoridad en la red. Villa Mairea de Alvar Aalto, como veréis a continuación, es un claro ejemplo de ello.

Sin más dilación, os dejamos con la breve lista de lo más leído en nuestro blog de arquitectura.

Carta de un cliente de un arquitecto.



Hola, si te apetece, te voy a contar la historia de la construcción de mi casa.

Vaya por delante que, evidentemente, no soy arquitecto —ni ganas—, sino un cliente (excliente) de tres arquitectos.

Ya os aviso que durante mucho tiempo no supe bien qué pensar de vosotros los arquitectos. Por un lado seguramente tuve mala suerte y, por otro, sin duda alguna, pagué cara mi ignorancia (y atrevimiento) en muchos campos.

Paso a situar mi caso. Hace 5 años quería hacerme una casa. Una casa grande para mi familia. Somos cuatro y un bonito perro. También quería espacio para invitados y que mis padres pudieran venir a visitarnos.

El terreno ya lo tenía así que por ahí no hubo muchos problemas. Bueno, sí que los hubo, porque el primer arquitecto con el que contacté no me avisó de que la pendiente del terreno podía ser una complicación. Tampoco me advirtió que un terreno bastante blando, como era el caso, encarecería el proyecto sensiblemente.

Pero no le voy a echar la culpa a él, o por lo menos no toda la culpa.

Sigue leyendo, AQUÍ

Opiniones, reflexiones y crítica de arquitectura.

Cada cierto tiempo, aparece en la red algún artículo que habla sobre la ausencia de críticos y crítica de arquitectura. La verdad es que, es un tema complejo, pero, no por eso, podemos evitar dedicarle unas líneas; de hecho, es un post bastante más largo de lo habitual. Así que, vamos a ello y hoy más que nunca serán bien venidas vuestras opiniones, comentarios y, si hiciera falta, vuestra crítica al texto.

Los arquitectos, como colectivo, no podemos presumir de ser la profesión más unida del mundo, nuestra comunicación con la sociedad ha sido, y sigue siendo, más bien nula y, para rematarlo, en muchas Escuelas de arquitectura se ha generado un ambiente de competitividad exagerado.

Muchos profesores han alzado la bandera de distintos estilos arquitectónicos incluso, algunos, de ellos el suyo propio. Demasiado “lenguaje” y un exceso de formalismo ha hecho que el mismo proyecto en una cátedra fuera la bomba y en otra animasen al alumno a buscar otra carrera más acorde a sus limitaciones. Terrible!

Sigue leyendo, AQUÍ

Los padres de la arquitectura.

En este post haremos un repaso por los PADRES DE LA ARQUITECTURA, figuras de referencia para la mayoría de los arquitectos.

Hablamos de la obra y vida de grandes maestros como lo fueron Alvar Aalto, Ludwig Mies Van Der Rohe, Le Corbusier, Louis Isadore Kahn y Frank Lloyd Wright.

Artículos con vídeos que contienen un breve extracto de su biografía así como unas listas de reproducción que nos llevarán a conocer de primera mano las obras más importantes de estos 5 grandes arquitectos del siglo XX.

Sigue leyendo, AQUÍ

GUÍA RÁPIDA DE NEUROARQUITECTURA / neurociencia + arquitectura.



Desde hace un tiempo se oye cada vez más la palabra neurociencia. Parece que la ciencia se está poniendo las pilas para entender cómo funciona nuestro cerebro y, en este sentido, las nuevas posibilidades son más que significativas.

Del mismo modo otras disciplinas como el marketing están muy atentas e intentan llevar estos avances a su propio terreno de juego; de ahí nace el neuromarketing.

¿Y qué pasa si trasladamos este concepto a nuestro particular mundillo arquitectónico? El post de hoy va sobre la relación que encontramos entre arquitectura y neurociencia y, de hecho, es la primera parte de una serie de tres artículos que hemos escrito sobre este tema tan apasionante.

El concepto de neuroarquitectura es relativamente reciente y rastreando la red podemos encontrar información pero parece que todavía nos encontramos en una etapa más bien embrionaria. Aun así en Stepienybarno nos picó la curiosidad y decidimos aprender un poco más sobre el tema. En este artículo vamos a intentar traducir lo que hemos ido leyendo y nuestras reflexiones al respecto.

Sigue leyendo, AQUÍ

Episodio #3: Pacho Camino, ¿para qué sirve un arquitecto o una arquitecta?



¿Para qué sirve un arqutiecto o arquitecta? Esta vez os dejamos con Pacho Camino, una de las respuestas que más ha triunfado en la red y os la dejamos cómodamente en formato podcast.

¿Y tú? ¿Para qué crees que servimos?

¡Y aquí el vídeo que lleva casi 3.000 visitas!

Sigue leyendo, AQUÍ

¿Qué es la arquitectura para niños y niñas y qué aporta a la infancia?



Este es un video colaborativo que recoge las reflexiones de diversos equipos y colectivos que trabajan sobre el vínculo que tienen la arquitectura y la infancia. Talleres de arquitectura para niños y niñas y todo lo que los adultos podemos aprender de ellos.

Acercar la arquitectura a los niños y niñas es uno de los objetivos de muchos colectivos y equipos de arquitectura. Este es un vídeo colaborativo que recoge las reflexiones de diversos equipos y colectivos que trabajan sobre el vínculo que tienen la arquitectura y la infancia.

Talleres de arquitectura para niños y niñas y todo lo que los adultos podemos aprender de ellos.

Sigue leyendo, AQUÍ

Villa Mairea de Alvar Aalto, 1937-38.



Con el post de hoy comenzamos una serie de entradas que por su extensión podrían dejar de llamarse artículos para pasar a ser pequeños ensayos sobre unas cuantas obras capitales de la arquitectura del siglo XX. Así que como le vamos a contar los pelos a un conejo y quizás nos extenderemos en exceso, por ello el texto que hoy nos traemos entre manos se puede considerar sólo apto para adictos al maestro finlandés.

Sigue leyendo, AQUÍ

Carta de un estudiante de arquitectura.

Soy estudiante de arquitectura, un estudiante sin nombre, porque, aquí y ahora, cómo me llamo no es importante. Creo que mis palabras representan a muchos estudiantes de arquitectura y eso sí que es más importante. Para más datos, estoy en tercero y, tengo que reconocer que, el bicho de la arquitectura ya se ha apoderado de mí. Hoy, hemos recibido el enunciado de un nuevo proyecto. Y ¿de qué se trata? Pues de realizar un museo de arte contemporáneo. Sí, como lo oís. ¿Un museo?! El mismo enunciado que hace 10 años y que hace 20… triste ¿no? Los tiempos cambian, la crisis pone patas arriba el sistema y a la arquitectura (y los arquitectos) la deja temblando, pero, en la asignatura de proyectos, seguimos pensando en museos. Como digo son ya tres años de carrera y gracias a ellos he empezado a saborear la esencia de la arquitectura; veo el mundo distinto y, para mal o para bien, el mundo me ve distinto a mí. La mayoría de los que leeréis esta carta seguramente seréis arquitectos y bien me comprendéis si os hablo de largas noches de entrega, de profesores con el ego desbocado, de los planes que realizan mis amigos de otras facultades y que, ya, ni se molestan en contarme. (…) Sigue leyendo, AQUÍ

10 Libros de arquitectura para niñas y niños.

Hemos decidido hacer una recopilación de libros para niños relacionados con la arquitectura, escritos por arquitectos o inspirados en nuestra profesión.

Nos ha salido un buen ‘batiburrillo’ enfocados a diferentes edades, algunos son más conceptuales, otros visuales, teóricos o históricos. Y por supuesto, esta selección es solamente una pequeña parte de toda la literatura arquitectónica enfocada a los más peques de la casa.

Por tanto, aceptamos sugerencias, estaremos encantados de hacer un Vol. II en próximas semanas.

Para facilitaros el trabajo, cada uno de los libros tiene en su parte inferior un enlace a Amazon para ver más detalles, aunque muchos de ellos se encuentran en librerías.

Sigue leyendo, AQUÍ

¿Qué relación hay entre arquitectura y lenguaje?

“El arquitecto piensa, pero no producirá una obra hecha de palabras, sino un objeto hecho de formas y de materiales. Este objeto transmite su propio y particular mensaje que en buena parte no admite ser traducido a palabras. La existencia del objeto arquitectónico como producto perteneciente al campo de la figuración, depende esencialmente del manejo de elementos y relaciones exclusivas de ese campo, en cuanto con lenguaje es un modo de conocimiento y expresión de calidades- no expresables en otras disciplinas o lenguajes- de necesidades y deseos del ser humano.” Héctor Oddone.

Sigue leyendo, AQUÍ