Estar o no estar en la red, esa no es la cuestión

Recuerdo perfectamente el día en que mi madre me enseñó que existía en la red un tipo de páginas llamadas buscadores donde podía encontrar información de prácticamente cualquier cosa. Ante tal hallazgo, y en una situación de libertad total, se cumplió la premisa de Isaac Asimov y lo primero que me puse a buscar fueron cuestiones relacionadas con mis aficiones.

Poco a poco, y después de un tiempo, vinieron usos más utilitarios que tenían que ver con mi trabajo como docente, el empleo de recursos para la investigación, el contacto con colegas lejanos o el acceso a información práctica del tipo horarios, ubicaciones o compras. De una forma muy natural, mi consumo de la red se convirtió en cotidiano y algo inconsciente.

Fue curioso cuando, durante una tutoría, mi director de tesis me sorprendió con la pregunta

“¿Y tú? ¿No tienes página web?”.

Instintivamente pensé

“¿Yo página web? ¿Yo exponerme para que todo el mundo me vea? No”.

Tenía asociado el tener una web o un perfil en redes sociales como algo con cierta dosis de exhibicionismo, sin embargo, yo me paseaba por la ciudad sin tener esta sensación. Quiero decir que el hecho de estar no significa que todos te miren, pero yo por entonces no lo veía así.

Efectivamente, yo había decidido no estar en la red pero no me di cuenta hasta ya pasado un tiempo de que mi decisión constituía una paradoja en sí misma pues, lo quisiera o no, yo ya estaba ahí. ¿Y cómo estaba? Pues a través de lo que otros habían subido a la web sobre mí: el perfil de mi universidad, algún trabajo perdido y antiguo de un congreso, mi pertenencia a alguna asociación, y todo ello, discriminando entre otras personas con mi mismo nombre y apellidos, familiares, etc. Un auténtico maremágnum.

No sólo ya estaba en la red sino que estaba con una presencia no deseada que no reflejaba mi identidad. Por eso, el concepto de hogar digital aparece como una gran revelación en este sentido. Yo no podía cambiar toda esa amalgama de información confusa que había sobre mí en las redes, pero sí podía generar un hogar donde ser yo misma, un espacio en el que ofreciera mi propia definición conectando con esas otras informaciones ya existentes pero donde yo pudiera discriminar el grano de la paja y hacer énfasis en lo esencial.

Ahora considero que estar o no estar en la red no es la cuestión, lo importante es cómo estamos en ella. Incluso si decidimos no intervenir activamente sobre nuestra identidad en el ámbito digital veo fundamental ser conscientes de que asumimos que otros lo harán por nosotros y que seguiremos estando ahí pero con cierto descontrol.

“¿Y tú? ¿No tienes página web?”

Sobre la autora:

María Aguilar Alejandre. Doctora arquitecta y docente en la Universidad de Sevilla, forma parte del grupo de investigación Creación, Arte Gráfico, Estética y Género.

