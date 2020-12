Pablo Iglesias también ordena que la  arquitectura nacional deberá ser bonita.

Siguiendo los pasos del expresidente norteamericado Donald Trump, Pablo Iglesias también quiere hacer una ley para que la arquitectura de todo el país “sea bonita”. Está claro que, todo se pega menos la hermosura.

La noticia no tiene desperdicio pues se trata de un proyecto de Ley que está muy avanzando y, si nada lo para, condicionará los próximos edificios públicos del país.

Si quieres saber más sobre el tema, vente con nosotros.

No hace tanto que conocíamos la noticia sobre la orden ejecutiva de prohibir la arquitectura moderna, brutalista ella, en todos los edificios federales, que pasará a ser de estilo agradable, noble y digno. Donald Trump lo ha dado todo en una de sus últimas intervenciones como cabeza visible de Estados Unidos.

En nuestro caso, Pablo Iglesias se ha tomado el tema en serio y repitiendo la proeza del extravagante ex presidente norteamericano (ver aquí), está empeñado en que la nuestra ha de ser: “arquitectura bonita, evitando en lo posible la frialdad de la arquitectura modernista. Ya está bien de gastar los recursos públicos de mala manera. Es hora de volver a la arquitectura de nuestros abuelos. (…) siempre que sea posible los nuevos edificios públicos deberán tener ecos de la arquitectura rural, mucho más cálida y acogedora que el hormigón. No estamos hablando de una Ley de carácter populista sino de sentido común. La orden incluye el remodelado de edificios existentes para que no sean tan duros. Los dibujos de estas modificaciones los harán técnicos especializados en arquitectura histórica o historicista.”

El borrador del decreto ahora firmado por Iglesias y Sánchez y redactado por un “lobby arquitectónico” sin concretar, hace indicaciones como que: “los edificios que salen de la mayor parte de Escuelas de Arquitectura tienen poco atractivo estético” y que violaban la tradición. Ha llegado el día en que “la arquitectura española inspire de nuevo respeto en lugar de desconcierto o malestar”. En su opinión, es una Orden que ha tenido en cuenta expertos en arquitectura y el sector inmobiliario.

Las primeras noticias no han dejado a nadie indiferente. El CSCAE y otras muchas voces, avisan que la orden es antidemocrática y matará la diversidad cultural.

La Asociación de Blogs de Arquitectura Española (A.B.A.E) apuntó que “por nuestra parte, pondremos una alegación conjunta con varias Escuelas de Arquitectura para parar la iniciativa”.

Partiendo de estos mimbres os podéis imaginar la rueda de prensa que tuvo lugar hace un par de días y a la que milagrosamente fuimos invitados.

En ella comparecieron el propio Pablo Iglesias, José Ignacio Carnicero, como nuevo director general de Agenda Urbana y Arquitectura y Alba del Bosque, asesora de la la consejera de Medio ambiente.

A la pregunta sobre si se podría definir qué entendía el Gobierno por bonito, Iglesias respondió el clásico: “sobre gustos no hay nada escrito”. A lo que, se le devolvió que “sí lo hay, lo que pasa que la gente no lo lee”. Con ello, el en otros tiempos sonriente vicepresidente segundo, se puso más serio de lo habitual.

A la cuestión sobre si, realmente, querían hablar de arquitectura modernista o moderna. Iglesias volvió a contestar que para él claramente es lo mismo y que “no es conveniente confundir a la sociedad con estos matices”.

Mientras Iglesias estaba desatado, Carnicero, no sabía dónde meterse.

De ahí, pasamos a plantear por nuestra parte si esta ley es copia de la norteamericana.

El propio arquitecto respondió que él no tomó parte en la redacción de la orden y que “espero poder matizar varios de los puntos de la misma”. A su vez, puntualizó que “este decreto no puede derrocar la nueva Ley de Arquitectura (ver aquí).

En ella se argumenta todo desde criterios funcionales, éticos y sostenibles y no tanto estéticos”.

Con estas declaraciones, la rueda de prensa pareció congelarse, mientras Alba del Bosque, volvió a posicionarse siguiendo el argumento inicial de Pablo Iglesias,

“Está claro que se tendrán en cuenta criterios sostenibles y, precisamente por eso, la arquitectura de los nuevos edificios públicos ha de ser siempre de madera, piedra y tendrá detalles tradicionales como balaustradas y molduras.”

A lo que Iglesias, matizó “cuando compré nuestra casa, se nos criticó por el precio de la misma pero nunca por su estética. Elegimos algo bonito y, para ello, tuve que ver muchas casas feas. Ahora es el momento de evitar más edificios feos como los que normalmente ganan los concursos de arquitectura (esta palabra la dijo poniendo las manos como si fueran entrecomillado)”.

Llegado a este punto, no pudimos dejar de acordarnos de las palabras que Esperanza Aguirre (ver aquí) dedicó a los arquitectos que habían hecho un edificio que estéticamente parecía no ser de su gusto.

Ya por último, mezclado churras con merinas, Iglesias argumentó: “Nosotros apostamos por una arquitectura de género y esto implica que no puede haber grandes ventanales ni ventanas corridas. ¿Acaso vemos eso en nuestros pueblos de montaña? Ahí está la belleza. Se deben dibujar en los planos ventanas pequeñas y ornamentación artesanal”.

Así, sin vaselina, todo claro y coherente.

Parece que el río baja revuelto y que, por suerte, no hay tanto consenso como parecía en un primer momento. Esperamos que Iglesias y Carnicero tengan ocasión de seguir hablando para parar este despropósito.

En cualquier caso, no está de más la noticia para recordar la dudosa formación en cultura arquitectónica de nuestros gobernantes. En este caso, el color verde o morado no garantiza el buen juicio sobre arquitectura.

Seguiremos informando.