Tácticas Prácticas

Por: Miquel Lacasta

Desde: axonometrica

La arquitectura es el modo más sencillo de articular el tiempo y el espacio, de modular la realidad, de hacer soñar. No se trata tan solo de articulaciones y modulaciones plásticas, expresiones de una belleza pasajera, sino de una modulación influyente, que se inscribe en el eterno arco de los deseos humanos y del progreso en el cumplimiento de los mismos.

La arquitectura del futuro será pues un medio de modificar las concepciones actuales del tiempo y del espacio. Será un medio de conocimiento y un medio de acción.

Los conjuntos arquitectónicos podrán ser modificados. Su aspecto cambiará en parte o totalmente según la voluntad de sus habitantes. (…)

Las antiguas colectividades ofrecían a las masas una verdad absoluta y unos ejemplos míticos indiscutibles. La aparición de la noción de relatividad en el pensamiento moderno permite vislumbrar el lado EXPERIMENTAL de la próxima civilización, aunque la palabra no me satisface. Digamos más flexible, más “divertido”. Sobre la base de esta civilización móvil, la arquitectura será -al menos al principio- un medio de experimentar las mil maneras de transformar la vida a falta de una síntesis que no puede ser más que legendaria.[1]

