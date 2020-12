5 Preguntas que debes responder para montar tu estudio de arquitectura

Nuestro intrépido colaborador Darío Núñez se anima con una reflexión que nos parece de lo más oportuno.

Si estás pensando montar tu propio estudio de arquitectura este post te va a venir de perlas.

¿Te vienes con nosotros?

Antes de montar tu estudio de Arquitectura, te aconsejamos que le des una vuelta a estos temas e intentes responder a estas preguntas. Estás solo y nada de lo que te han enseñado en la escuela te va a valer; así que, parar un rato, respirar, y preguntarte lo siguiente es importante.

1 ¿Quién va a ser tu cliente y qué le vas a ofrecer?

Pensar en clientes potenciales pero reales (puede pasar, pero al principio es improbable que venga un millonario a encargarte una mansión), y en las necesidades que tiene nuestro cliente. Tener muy claro nuestro mercado.

Qué ofreces a esos clientes que solo tú le puedes dar… La propuesta de valor es lo que te hace diferente al resto y por lo que la gente te elige a ti y no a tu competencia. Con esa propuesta de valor satisfacemos la necesidad de nuestro cliente.

2 ¿Con quién vamos a desarrollar nuestro trabajo?

Quieres empezar sólo y buscar un colaborador que te calcule las estructuras, las instalaciones, CTE. O bien empiezas con un socio y os repartís el trabajo. Será distinto el colaborador si lo que vamos a realizar son viviendas unifamiliares o si lo que vamos a hacer es concursos públicos.

Busca personas que complementen tu carácter; si tú eres tímido, te puede ayudar una persona extrovertida para las relaciones sociales o viceversa.

De todo esto, hablamos en nuestro curso de Identidad Digital (ver aquí).

3 ¿Cuál va a ser nuestra fuente de ingresos y cuáles va a ser nuestros gastos reales?

Si empezamos la actividad ahora, empezar a recibir ingresos va a tardar y hay que tenerlo en cuenta, tendremos unos meses en los que no tendríamos ingresos. Necesitamos saber los números ya que no dejamos de ser una empresa y todo tiene que estar controlado.

Es necesario hacer números, el colegio de arquitectos, Hna, seguro de responsabilidad civil… nuestra actividad está relacionada con un gran número de gastos.

Muchos meses los empezaremos sin ingresos y esto no nos debe desesperar. En este estudio económico hay que empezar siendo conservador; si no cuadran gastos-ingresos, no es óptimo meterse, por ejemplo, a alquilar una oficina muy cara, podemos buscar alternativas más económicas como espacios de coworking.

4 ¿Cómo te relaciones con el cliente y por qué canales?

No te relacionas igual con los diferentes tipos de clientes, intenta utilizar un lenguaje cercano, eres técnico y vas a hablar de temas complicados; pero, es fundamental que te entiendan, y te sientan profesional y cercano.

Tendremos múltiples canales para que el cliente escuche nuestro mensaje y nos elija a nosotros, dependiendo del cliente podrá ser a través de medios digitales (Página web, RRSS), el boca a boca…

Teniendo claro el perfil del cliente potencial, puedes saber, por ejemplo, si es conveniente tener una web y redes sociales o con un anuncio en el periódico local te puede valer. Podemos tener un discurso estupendo pero si este no llega al cliente sería como si no existieras.

5 ¿De qué recursos dispones para realizar este trabajo?

Estos recursos son tanto físicos tipo oficina, equipo informático, como intelectuales; es decir, nuestro equipo y con él sus conocimientos aparejados.

Si habéis sido capaces de responder a estas preguntas estáis en el camino correcto para montar vuestro estudio de arquitectura y que sea sostenible.

A partir de aquí, toca ser muy eficiente con tu tiempo (ver curso de productividad) y tener una constancia máxima.

Y recuerda La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces. ¡Vamos por esos frutos!!

También te pude interesar este vídeo que grabamos hace tiempo sobre el tema: