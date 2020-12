Releyendo “La buena forma de la ciudad”

Debo confesar mi desánimo en estos momentos de Covid19. No por la actual pandemia (aunque también) sino porque me ha hecho pensar que esta situación es probable que se repita muchas veces en el futuro y, lo que es peor, con otros virus más contagiosos y letales que el que nos asola hoy. Y que es probable que todas las bases sobre las que descansan nuestras certidumbres actuales sobre el diseño y organización de ciudades y territorios tengamos que replantearlas con mucha rapidez y casi sin tiempo a meditar ni a discutir. Entonces, como una forma de evadirme de tanto pensamiento negativo y salir de la melancolía propiciada por no estar prácticamente en contacto con la gente más que a través de una pantalla, he pensado que el artículo de hoy se lo debía dedicar a algún clásico. Rápidamente pensé en Kevin Lych, uno de mis maestros favoritos, y en su libro El lenguaje de patrones. Pero luego me di cuenta de que era demasiado “arquitectónico” y que sería mejor escribir sobre La buena formar de la ciudad.