Olvidadas, ninguneadas, “depuradas”: así fueron las carreras de las pioneras de la arquitectura en España

Por: Victoria Zárate



Desde: El País

Fotografía: En la segunda fila desde arriba, la arquitecta Rita Fernández-Queimadelos entre sus compañeros de promoción

Su huella está impresa en el paisaje arquitectónico de España, pero sus nombres han sido borrados o ignorados. Las mujeres que se graduaron en Arquitectura en nuestro país antes de 1960 son pocas: se cuentan con los dedos de las manos, y su obra se ha diluido entre la de sus compañeros. Muchos de los archivos de estas proyectistas se tiraron, se suprimieron o se relegaron. No se las cita en las universidades y la mayoría ha fallecido, por lo que no es sencillo hilvanar su relato. La labor de investigadores contemporáneos y los relatos de sus familiares ayudan a reconstruir la historia de estas pioneras.

“Mi madre murió en 2008, unos meses antes de cumplir 98 años. Quería ir a una exposición de Velázquez en el Prado, comer en la Residencia de Estudiantes y ver a sus nietos”,

cuenta por teléfono Rita Iranzo, arquitecta e hija de la segunda arquitecta española, Rita Fernández-Queimadelos.

“Tu madre se te va a morir en el AVE’, me avisó el médico y yo pensé: ‘Pues mejor en el tren que en la UCI’. Al final, fui a recogerla a Barcelona. La noche antes del viaje, cenamos y charlamos hasta las dos de la madrugada. A las cinco, me dijo: ‘¡Qué dolor!’, y se me murió en el acto”, recuerda. “Lo de mi madre fue vocacional. Su padre quería que estudiara piano y se quedase en casa, pero cuando ella se proponía algo, lo hacía. Era muy obstinada”,

describe Iranzo.

