Lo que Peter Zumthor aprendió de la madera

Fotografía: Capilla Saint Benedict, 1988. | Foto: Autor desconocido.



Hace tan sólo un mes, antes de la acumulación de noticias sobre muralistas desgraciando obras relevantes, hubiese empezado escribiendo que no es especialmente importante que sepamos por qué algo nos gusta o nos interesa. Iba a relegar estas preguntas al terreno de la crítica. Pero no. Estas preguntas no pertenecen a la crítica como disciplina, sino al juicio crítico que debería de poseer de manera inherente cualquier ciudadano.

La dirección de este blog me encargó que fijase mi atención en Peter Zumthor, un arquitecto conocido por su uso de la madera. Decidí plasmar una pequeña investigación sobre su obra preguntándome de forma metódica qué es lo que me gusta o me atrae de ella. Una obviedad: Peter Zumthor ha construido y construye en madera, siendo este un material que le ha ido acompañado a lo largo de toda su carrera con el que parece encontrarse muy cómodo. Su formación como carpintero ayuda a ello. He investigado tirando de memoria, una memoria que incluye la visita a unas pocas obras suyas más un seguimiento de toda su carrera tan exhaustivo como he podido. Lo que no es fácil a la luz de la pésima manera en que suele ser publicado. Me ha ayudado bastante la magnífica tesis doctoral de Juan Trias de Bes(1), que cambió mi manera de entender a este arquitecto.

