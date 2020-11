Los futuros profesionales cuentan con acceso a formación online de Revit, suscripción a El Croquis o servicios de salud y bienestar, entre otros

Los estudiantes de Arquitectura ya disponen del renovado CONECTA by hna, un servicio totalmente gratuito con el que pueden disponer, antes de acabar su formación universitaria, de múltiples ventajas exclusivas ofrecidas por la Mutualidad de los Arquitectos (hna).

CONECTA by hna renueva su imagen y amplía sus ventajas destinadas a los estudiantes de Arquitectura. Quienes se registran en CONECTA by hna pueden disponer, de forma gratuita, de diferentes ventajas, entre las que destacan la suscripción a la biblioteca digital de El Croquis, precios especiales en cursos Revit, participación en eventos y sorteos sobre Arquitectura o descuentos en servicios de salud y bienestar (ópticas, gimnasios, etc.). También tienen la posibilidad de acceder a los productos de hna con ventajas.

Principales ventajas de CONECTA by hna: