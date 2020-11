La vida, el espacio público, la pandemia y la arquitectura

Por: José María Torres Nadal

Desde: El País



Fotografía: Hipódromo de la Zarzuela (imagen de la Semana de la Arquitectura de este año)



Son muchas las voces que están tratando de entender y repensar, en las actuales condiciones de pandemia, la idea de “lo público”. Por evidentes afinidades, y también por el papel que han jugado en el diseño y la construcción del espacio público, gran parte de esas personas tienen que ver con la arquitectura. Yo también soy uno de ellas. Pero hace tiempo que tanto en los proyectos que he desarrollado últimamente, como en mis escritos, en la docencia impartida o en pequeñas instalaciones y montajes, he hecho todo lo posible por desviarme de las teorías y de las prácticas que ortodoxamente atendían los destinos de nuestra actividad profesional. También ahora al escribir sobre “el espacio público” siento la necesidad de seguir siendo un tránsfuga de esa ortodoxia.

En primer lugar, para que este artículo no se sume al oportunismo de la urgencia, y no sea una respuesta acuciada por el desacuerdo con lo que he leído, y encontrar, en ese tiempo más largo, la libertad en la que articular una respuesta que tanto hoy como mañana tenga sentido. Y en segundo lugar para poder formular un argumento no profesional, un registro no procedente de esa misma lógica institucionalizada por la arquitectura por el diseño o por el urbanismo, con el que poder re-hacer los argumentos y dirigirme, además, a esos muchos otros seres que no podrán leer este artículo: esas otras materias vivas y esas otras especies, las raíces de los árboles y las plantas, los gusanos y el viento, el agua y la tierra seca, las flores y la lluvia de la tierra, los perros y los pájaros, todos los seres vivos no humanos a los que nunca les hemos dado voz, pero sin los cuales no tiene sentido pensar ni construir una nueva idea de espacio público.

Acceder al Post AQUÍ

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7 Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.