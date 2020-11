El historiador Manfredo Tafuri dice que la “ingenuidad no forma parte del entorno contemporáneo”

Por: Juan José Navarro Arisa



Desde: El País

El historiador italiano Manfredo Tafuri, que se encuentra en España para dictar conferencias en Barcelona, Madrid y Granada, habló ayer para este diario sobre distintos aspectos de la crítica histórica de la cultura y de la arquitectura en particular. Entre sus principales tesis, Tafuri señaló que

“todos los lenguajes de una cultura tienen capacidad de poder”.

El historiador salió al paso de su reputación de pesimista y apocalíptico, aunque aseguró que

“la ingenuidad no forma parte de nuestro entorno contemporáneo”.

Manfredo Tafuri es una de las personalidades más relevantes de la historiografla y la crítica de la arquitectura italianas. Es catedrático de Historia de la Escuela de Arquitectura de Venecia y autor de numerosos libros, entre los que destacan La ciudad americana (1978) y Arquitectura Contemporánea (1975). Aunque su dedicación principal es la historiografía, realizó estudios de Arquitectura y se le ha encuadrado en la misma generación de destacados arquitectos italianos, como Giorgio Grassi, Aldo Rossi o Carlo Aimonino. Asimismo, entre sus influencias y afinidades cabe citar al historiador y ex alcalde de Roma, Giulio Carlo Argan.”Muchas veces”. dijo Tafuri, se ha atribuido a mis escritos un pesimismo que no existe; como historiador, no soy ni pesimista ni optimista, porque creo que la historia de las grandes corrientes culturales de este siglo se ha hecho ya desde perspectivas demasiado ideológicas y está llena de subjetivismos; lo que sí me interesa señalar es que en el arte del siglo XX ha existido muy frecuentemente -no siempre- un clima de utopía social que es negativo, en tanto que es utopía”.

