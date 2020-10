Las acertadas predicciones de Buckminster Fuller, el charlatán necesario icono de la contracultura

Por: Sergio C. Fanjul



Desde: Icon El País



Fotografía: Buckminster Fuller, en 1948, fotografiado por una de sus alumnas en el Black Mountain College (BMC), una universidad en la que el arte era el centro de la educación. | Hazel Larsen Archer

Había tocado fondo. Su hija había muerto. No tenía dinero. El futuro parecía un callejón sin salida. Richard Buckminster Fuller (Milton, Massachusetts, 1895 – Los Ángeles, 1983) no le veía sentido a continuar existiendo y trató de quitarse la vida, en 1927, a la orilla del lago Michigan. Fue entonces cuando llegó la epifanía: una voz que brotaba de dentro de sí mismo y le paraba los pies. Su vida no le pertenecía a él, sino al Universo. Y tenía una misión encomendada: descubrir qué puede hacer un solo individuo insignificante para cambiar el mundo. Para mejorar la vida de la Humanidad. Y así lo hizo. Se consideraba a sí mismo un comprehensive anticipatory design scientist (un científico del diseño anticipatorio integral).

Esta historia suena a cuento inspiracional para predicadores de la autoayuda, con sus elementos místicos y épicos. De hecho, uno de los trabajos más concienzudos de Buckminster Fuller, sobre cuya obra (y vida) se inaugura hoy la exposición Curiosidad radical. En la órbita de Buckminster Fuller en el Espacio Fundación Telefónica, en Madrid, fue el de crear su propia imagen, su propia mitología.

“Fuller no pertenecía a la academia, estaba en contra de la especialización, de modo que necesitaba una forma de legitimarse y era esta: contar qué le había llevado a hacer lo que hacía”,

explica Rosa Pera, comisaria de la muestra junto a José Luis de Vicente.

