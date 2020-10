La importancia de ponerle nombre a las cosas. La tranquilidad de no estar sólo

Hoy, os animamos a echar un ojo al post (trabajo de curso) que no hace llegar una alumna sevillana de la última edición de CURSO ONLINE de PRODUCTIVIDAD para arquitectos.

Me considero una persona organizada. Necesito orden en mi vida y conforme van pasando los años descubro que mis rutinas me traen paz. (hábitos, rutinas)

Hay cosas que hacía por puro instinto y este curso me ha puesto frente al espejo para descubrir que mucho de aquello que intuía tiene toda una “filosofía” detrás, y les ha puesto nombre a las acciones que, por intuición, más mal que bien, intentaba poner en práctica.

Un claro ejemplo de ello es el asunto de “las listas”:

Me he ido acostumbrando a hacer listas para multitud de cosas y ¿por qué?: Todo está relacionado y muchísimos de los temas que se tratan en el curso me han perseguido, sin nombre, toda mi vida: “frenar la mente”, “poner el foco”, “priorizar”, “ladrones de tiempo”, “control del tiempo”, y el maravilloso “GTD”. Os cuento.

El momento del día en el que todo esto se manifiesta con fuerza es a la hora de irme a dormir (normalmente único momento en el que realmente me paro a pensar, el resto voy como pollo sin cabeza). Mi cerebro continúa a tope y aunque intente “parar mi mente” (falta de meditación) ella hace un barrido exhaustivo de todo lo acontecido en el día y de lo que me espera al día siguiente y aparecen diversos sentimientos:

– A veces culpa por lo que tenía previsto hacer y no he hecho. (Procrastinación)

– Satisfacción por lo tachado de las listas (objetivos cumplidos)

– Angustia e impotencia porque no sé cómo evitar que otros controlen mi tiempo con interrupciones varias que me impiden avanzar en lo que realmente es importante para mí (ladrones de – tiempo, lo urgente y no lo importante, actuar de bombero).

– Ansiedad por la magnitud de todo lo que tengo pendiente; gestiones personales y profesionales. (Importancia de diferenciar proyectos y tareas. Importancia de dividir los proyectos en tareas asumibles)

En este punto de la noche abocado al insomnio y a lo largo de los años (ensayo-error) descubrí que poner una libreta y un boli en la mesilla de noche me tranquilizaba porque todo aquello que recordaba estaba pendiente al escribirlo, me permitía rápidamente sacarlo de mi cabeza y me calmaba. Por ello las listas para mí son importantes; me ayudan a parar mi mente, focalizar y organizarme.

Por otro lado, también intuía que un listado no es útil y dividía las listas en cosas que hacer/comprar/llamadas, etc, señalando con algún color lo que debía hacer en ese día. Lo normal es que no diese tiempo a todo y pospusiera muchas cosas, lo que genera frustración. (ausencia de timeblocking)

Por ello este curso ha supuesto la apertura de una inmensa ventana. Poner orden y nombre a muchos de los problemas de organización que tengo y sobre todo la tranquilidad que supone seguir unas pautas, un método, un camino que ya otros han transitado con éxito.

Tengo muchas esperanzas puestas en ello y he visto asombrosos resultados en mi actitud al enfrentarme a nuevos hábitos y al timeblocking. Mi actitud es más proactiva. Ahora sé lo que hay que hacer y tengo el firme propósito de ir incorporando a mi vida el GTD aunque lo iré adaptando a mis necesidades y posibilidades.

Incorporar buenos hábitos despacito y de uno en uno, evitar la multitarea, introducir en mi vida la meditación, controlar los “ladrones de tiempo”, “comerme la rana” en mi “hora de oro” o incorporar alguna herramienta digital para la gestión de las tareas son algunos de los asuntos que ya tengo en marcha.

A Stepienybarno GRACIAS porque este curso supone un antes y un después en mi actitud ante la vida: me habéis proporcionado las herramientas para tomar las riendas.

Este curso te permite conocerte, pararte, calmarte, organizarte y por ello para mi comienza la aventura de ser, no digo más productiva, sino más feliz.

