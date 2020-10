Trabajamos con un mismo objetivo, pero cada persona tiene su “Time Blocking”

Hoy, os animamos a echar un ojo al post (trabajo de curso) que no hace llegar la alumna Elena García Ramírez de la última edición de CURSO ONLINE de PRODUCTIVIDAD para arquitectos.

Lo primero que me llamó la atención del curso de eficiencia y productividad de STEPIEN Y BARNO, fue el planteamiento inicial. No enfocarlo desde el aumento de horas en el trabajo para “producir” más, sino en la organización de tus tiempos y tareas para desarrollar tu trabajo mejor y de manera más controlada, para que la vida laboral no invada tu vida personal.

En sí la eficiencia para mí después del curso, es realizar los propósitos de tu día a día de todos los ámbitos, desde una posición calmada y controlada. Esa calma y control te la da la organización previa.

El autoconocimiento de uno mismo, tanto las habilidades como las debilidades es primordial para empezar con esta filosofía de vida. Potenciar tus puntos fuertes en cada objetivo que te marques, te ayudará a llevarlo a cabo.

La herramienta que más me ha ayudado ha sido el TIME BLOCKING. Según tu nivel de energía, concentrar las actividades en franjas y poner un límite de tiempo para cada tarea, ha sido muy beneficioso.

Limitar el tiempo para cada tarea, el foco aumenta y sólo se centra en esa actividad, de manera que la disfruto más, ya que no me preocupo del resto en ese tiempo.

Cumplir objetivos parciales me motiva y me ayuda a ir completando todo el proyecto de una manera más eficiente.

Al trabajar en un estudio de arquitectura de tamaño medio ‐ grande, está siendo también un reto el sincronizar nuestros time blocking, ya que cada uno tiene unas circunstancias concretas. Gracias a que todos hemos hecho el curso, ya somos más conscientes en ser más respetuosos con los tiempos de cada uno y en estipular horas concretas de reuniones.

La idea de incorporar tus actividades personales juntamente con las laborales me dio una nueva perspectiva. En mi caso, el hecho de hacer deporte a mitad del día, beneficia mi productividad de las tareas posteriores. Todo va ligado. Solía separar mucho los dos ámbitos, ahora todo lo que hago en mi vida privada siento que repercute muy positivamente en mi trabajo, por lo que coge un peso muy importante, lo valoro, le doy su lugar y su tiempo.

Soy afortunada por pertenecer a un estudio que entiende esta filosofía y eso se refleja en la confianza, esfuerzo, responsabilidad y libertad de todo el equipo.

Sobre los autores:

Elena García Ramírez. Arquitecta del estudio Estudi PSP Arquitectura. Desarrollamos proyectos hospitalarios y sociosanitarios. Enfocados en crear espacios saludables para las personas. Incansables en la búsqueda de la calidad y mejora continua. Expertos en disfrutar de lo que hacemos.

