Gráfica que hace ciudad

Por: Camilla Ghisleni



Desde: Plataforma Arquitectura



Fotografía: Cortesia de ACNUR

La pandemia del Covid 19 ha acelerado un proceso que ya estaba en marcha en las ciudades de medio mundo, la recuperación del espacio urbano para las personas. Desde el advenimiento del automóvil, este modo de transporte se convirtió en el principal protagonista de la urbe. Sus calles se fueron configurando a modo de circuito donde lo importante era asegurar la fluidez del tráfico rodado.

De hecho, durante años, parecía que el espacio público era simplemente un lugar de tránsito entre el trabajo y la casa, entre el supermercado y la casa o entre las compras y la casa. Tanto es así, que los Situacionistas, en los años 60′, reivindicaron, con sus derivas, un uso de la ciudad no lucrativo, no productivo, no consumista. El estallido de la revuelta del 68‘ hizo evidente que el espacio urbano es el lugar donde se visualizan los conflictos.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

