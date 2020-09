“El color se lo añaden las camisetas de los jugadores en movimiento”



Miguel Fisac tras acabar el polideportivo de la Alhóndiga, en 2006, dijo sobre la fachada de hormigón: “El color se lo añaden las camisetas de los jugadores en movimiento”. Hace una semana el Ayto de Getafe y Boamistura ignoraron el deseo del creador.https://t.co/zcWjQtsS0O pic.twitter.com/99WI7oBeOC — Peio H. Riaño (@PeioHR) September 24, 2020

A estas alturas ya sabréis lo ocurrido con la ultima obra de Miguel Fisac El Polideportivo de la Alhóndiga en Getafe de 2006. Se han vertido innumerables opiniones críticas y aquí queremos hacer un resumen de todas ellas y una pequeña reflexión.

Publicación en Instagram por parte de Boa mistura

En la prensa el tema se ha tratado:

–Jose Ramón Hernandez Correa en elDiario.es

“…Se ve que no hay tapias cutres en Getafe, no hay naves industriales deslavazadas cuyos propietarios e incluso cuyos autores estarían encantados de que esta gente tan pizpireta les diera una manita de pintura. Pues no: Tienen que ir a lo de Fisac y compañía…

…Boa Mistura era un equipo de gente interesante, pero a fuerza de repetir la fórmula y de no fijarse en nada se están convirtiendo, como los Okudas y demás pintores joviales, en una suerte de traviesillos pastueños e inofensivos, provocadores ma non troppo, encasquillados en un estilo decorativo áulico que gusta mucho a los políticos que no tienen criterio estético, cultura ni ganas de asesorarse.”

ARTICULO COMPLETO AQUÍ

–Peio H Riaño en El Pais

“…El concejal de Cultura y Juventud, Luis José Domínguez Iglesias, explica que querían dedicarle este espacio a un colectivo “muy potente en arte urbano”. “Queríamos transformar el polideportivo, darle un realce al edificio”, asegura el responsable de Cultura de Getafe. “El edificio es singular y hemos respetado su estructura, pero su fachada cumplía las condiciones para que Boamistura interviniera, queríamos embellecerla. Es un espacio propiedad del Ayuntamiento y la intervención ha sido muy bien acogida por la ciudadanía, porque hemos puesto el edificio en valor con la nueva pintura”, sostiene el concejal. “No es una construcción histórica, es de 2004. La fachada es propiedad del Ayuntamiento y no vamos a revertir la pintura. No hay ninguna intención de hacerlo”, añade sobre el proyecto de Fisac, que ganó un concurso público con su diseño original. La ley no protege el patrimonio arquitectónico contemporáneo que no esté declarado como bien de interés. Solo se protegen los planos del diseño.

ARTICULO COMPLETO AQUÍ

-Sara Barragan del Rey en AD

“…el colectivo de artistas de Boa Mistura ha publicado en redes un comunicado defendiendo su trabajo y señalando que ellos solo cumplieron con el mural que les habían encargado desde el comisariado. Para Gomez Marín, “la responsabilidad no es de Boa Mistura, a quienes les han dado un lienzo en el que pintar y lo han hecho. Este tipo de intervenciones deberían realizarse en edificios degradados, no en edificios que tienen un valor arquitectónico interesante, les han dado el lienzo equivocado“, señala.”

ARTICULO COMPLETO AQUÍ

Y en Twitter, la red social de los Arquitectos, recibe estos cometarios:

En la línea de los silos y los faros, ahora le toca a la arquitectura moderna española. Nada menos que a Fisac. La dictadura del #cuquiwashing @arquitectamos lo explicahttps://t.co/OF8n4aBWMm pic.twitter.com/58tc4xb4eo — Manuel Saga (@Sagarq_) September 20, 2020

Parece que @BOAMISTURA se arrepienten ahora de haber destrozado un edifico de Fisac. Pero la culpa no es de ellos. Es de la Administración que hace el encargo, sin tener ni idea de que está devaluando una arquitectura y agrediendo la propiedad intelectual de su autor. https://t.co/xrMWv5OhHh — El Barroquista (@elbarroquista) September 23, 2020

Parece que @BOAMISTURA se arrepienten ahora de haber destrozado un edifico de Fisac. Pero la culpa no es de ellos. Así que ahí va la conclusión/opinión impopular: -El graffiti No se puede hacer con el beneplácito de ninguna administración. Eso es una Toyacada… Y -El arte urbano, si es arte urbano, debería de reivindicarse como tal y no usarse como un complemento de otra obra👇🏻 — Blaya (@emeBlaya) September 27, 2020

No entiendo la sacralización del arte —y mucho menos la del artista—, pero coincido en que la obra artística debe ser respetada. Dicho esto, en mi opinión el polideportivo de Fisac está mucho mejor ahora que antes. Ah, y el faro que tuneó Okuda también, aunque no sea «arte». pic.twitter.com/ZiQD3tHg6t — Manuel de Lorenzo (@manu_delorenzo) September 24, 2020

Tras recibir la crítica de ciertos medios y sectores sociales​, han reaccionado publicando un comunicado expresando su máximo respeto por el arquitecto y su obra, y se han ofrecido a colaborar en la decisión que se adopte, asegurando que la intervención es reversible. — juan carlos arroyo (@jc_arroyo) September 27, 2020

