Eficiencia en el entorno laboral de los servicios públicos, ¿hemos perdido el foco?

Desde el ámbito de estudio de la productividad, uno de los pilares fundamentales para ser eficientes consiste en no perder de vista nuestros objetivos. Para ello, es importante poder dedicarles nuestra atención, replantearlos cada cierto tiempo, valorar los pasos que nos conducen a ellos y, sobre todo, creer que podemos alcanzarlos ayudándonos de técnicas como la visualización. Este tipo de planteamientos son de una tremenda utilidad a nivel individual como se muestra en la ingente bibliografía que prolifera sobre estos temas en la actualidad, gran parte de ella no solo enfocada al desarrollo personal sino también al ámbito de las empresas, pero

¿Qué pasa con organizaciones complejas y colectivas dentro del mundo laboral que no se adaptan exactamente al perfil de empresa como es el caso de los servicios públicos?

Si bien es cierto que gran parte de los recursos disponibles de las áreas de la productividad y la eficiencia se dirigen a lo que hoy se denominan como “emprendedores”, la realidad es que algunas de las herramientas que proporcionan pueden ser perfectamente utilizadas y adaptadas a otros contextos como los servicios públicos. En este sentido, nos interesa muy especialmente la cuestión del foco porque entronca directamente con el cumplimiento de los objetivos. Y los objetivos de los servicios públicos, en un nivel muy general, deben de ser unos objetivos alcanzables y compartidos por toda la sociedad. Por ello, es fundamental que para llegar a las metas que la sociedad se impone día a día, los trabajadores públicos dediquen tiempo a reflexionar sobre las mismas y a estar enfocados para alcanzarlas.

Según expertos en productividad como Joan Boluda, para mantener el foco es primordial alejarnos de las distracciones e interrupciones innecesarias. Esta cuestión, puede inculcarse a base de formación y buenos hábitos, pero ¿qué ocurre cuando es la propia organización laboral la que produce un entorno de continua interrupción y desenfoque? Esto sucede en gran medida en el ámbito laboral de lo público donde los procesos extremos de burocratización y control planteados sobre todo como formas de protección de la responsabilidad institucional terminan por sabotear en muchos casos el foco de sus trabajadores, y, por tanto, de la entidad. Ya sean estos técnicos, maestros, médicos, administrativos, limpiadores, etc. la perdida de foco de los trabajadores públicos influye directamente en la consecución de los objetivos que nos marcamos como sociedad.

Los trabajadores públicos trabajan sobre un enorme elefante burocrático al que le cuesta la vida cambiar de dirección. Se llega tarde donde los demás ya están. Es la burocracia dentro de la burocracia. También es cierto que esas dinámicas tienen estrategias que no tienen en cuenta a las diferencias, lo que sirve a los administrativos no sirve para los técnicos de laboratorio o profesorado, pero se engloba en general provocando falta de motivación para poder enfocar (el foco de nuevo) los cambios. Eso hace que los trabajadores no acepten los cambios como buenos, y cierto es que dar con la organización adecuada que sea capaz de aunar voluntades es quizá lo ideal, lo necesario.

Por eso, aparece como una tarea ineludible el emplazarnos a pensar en soluciones para que tanto los trabajadores como las instituciones sean sensibles a este tema. Los trabajadores públicos no deben de dejar de trabajar en sus objetivos y, para ello necesitan foco, así como disponer de concentración para dedicarse cada vez más a lo importante y solo lo justo y necesario a lo urgente, como indica Stephen Covey en su Matriz de Gestión del Tiempo. Para ello, es vital que los trabajadores públicos se formen en materia de productividad y eficiencia y que los responsables de las instituciones diseñen dinámicas y patrones de funcionamiento que permitan llevarlas a cabo, siempre con la finalidad de alinear todo esto con unos objetivos sociales que son colectivos y nos benefician a todos.

Sobre los autores:

María Aguilar Alejandre. Doctora arquitecta y docente en la Universidad de Sevilla, forma parte del grupo de investigación Creación, Arte Gráfico, Estética y Género.

Juan Carlos Pérez Juidias. Mimebro del Fablab Sevilla,b viene participando desde hace años en la noche de los investigadores aportando en cada una de sus participaciones una actividad totalmente nueva y, normalmente, diseñada para la noche de los investigadores. “No soy científico, me considero, entre otras cosas, divulgador tecnológico. Posibilitador de makers, de personas capaces de convertir los conocimientos en máquinas y objetos por el placer de aprender y enseñar. Lo que más me mueve de mi trabajo es la oportunidad de participar en el conocimiento colaborativo.”

