Volver al cuerpo

Es frecuente en el campo de la arquitectura escuchar hablar sobre la importancia de tener en cuenta el cuerpo en nuestra labor como proyectistas y pensadores del espacio circundante. Efectivamente, una arquitectura para las personas no puede desarrollarse sin atender las necesidades de los cuerpos que van habitarla. Esta cuestión de la relación entre cuerpo y arquitectura es bien conocida a lo largo de la historia, desde el Hombre de Vitrubio a el Modulor de Le Corbusier, los arquitectos siempre han mostrado un cierto interés en este diálogo, probablemente debido a que el cuerpo y el espacio no son términos antagónicos sino simbióticos y lo que le ocurre a uno puede afectarle al otro y viceversa.

Hoy día, integrar la dimensión corporal en nuestras arquitecturas no solo es una tarea indispensable sino también compleja, pues también son complejos nuestros cuerpos. Por este motivo, aparece como un hecho fundamental que los arquitectos sean conocedores de los cuerpos en todas sus facetas, pues trabajan a su servicio. Las arquitecturas del presente y del futuro han de ofrecer a los cuerpos situaciones favorables para su desarrollo en cuestiones de recorrido, amplitud, ventilación, ergonomía, salud, higiene …, pero también de información, descanso, conexión y desconexión, emoción, etc. El cuerpo, nuestra herramienta de trabajo por excelencia, necesita de una serie de cuidados, en muchos de los cuales la arquitectura juega un importante papel de participación. Tendría entonces sentido pensar que son entonces los arquitectos parte de esos profesionales que cuidan de su cuerpo, sin embargo, nada más lejos de la realidad.

Desde la propia escuela de arquitectura se alienta a los estudiantes a dedicar horas de sueño al trabajo, por ejemplo. También es recurrente escuchar en charlas y conferencias

“uno es arquitecto las 24 horas del día, sin descanso, sin vacaciones, esta disciplina es así, no se consigue de otra manera”,

por no hablar de las ya conocidas firmas de arquitectura que presumen de empleados que duermen sobre la mesa en períodos de entrega. No parece este un camino muy en la línea del cuidado del cuerpo, se piensa que exprimiendo la herramienta al máximo seremos más productivos, pero para nada ocurre así. Y es aquí donde entra el juego el interesante concepto de la “eficiencia slow” que tiene por objetivo no solo ser más eficiente laboralmente sino hacerlo en conjunción con tu crecimiento personal y con la idea de tener siempre una mejor calidad de vida.

Resulta poderosamente llamativo, a la vez que, de perogrullo, que para ser más eficiente haya que descansar más, no escatimar en sueño, alimentarse correctamente y hacer ejercicio físico.

¿No es esto cuidar de nuestro cuerpo? ¿No deberían los arquitectos ser uno de los primeros abanderados? ¿A caso queremos que nuestros espacios venideros estén en manos de personas que no valoran ni cuidan su propio cuerpo pero que dan servicio a los de los demás?

Aquí dejo estas ideas para pensar y actuar.

Sobre la autora:

María Aguilar Alejandre. Doctora arquitecta y docente en la Universidad de Sevilla, forma parte del grupo de investigación Creación, Arte Gráfico, Estética y Género.

