Estrategia empresarial en estudios de arquitectura

Los estudios de arquitectura por lo general dedicamos muy poco tiempo, por no decir nada, a la estrategia empresarial. Trabajo ínfimo qué invertimos en ello únicamente para mostrar a otros estudios lo que hacemos, para vanagloriarnos dentro del gremio y sin darnos cuenta nuestra estrategia va dirigida únicamente hacia nuestro propio sector. Una pena gastar esa energía, ese esfuerzo, en no analizar las necesidades y problemas de nuestros clientes y plantear una estrategia verdadera para llegar hacia ellos.

Esta reflexión, lo tengo que admitir, lo he realizado en el curso de identidad digital. Por inercia, siempre he seguido a los colegas de profesión. Viendo y analizando, inconscientemente con mi mirada de arquitecto, lo que hacen y muestran en sus paginas web, sin darle ninguna importancia a la estrategia empresarial que emplean.

Pasa el tiempo, has cogido la confianza y cuando crees que has generado el material suficiente para mostrarlo llega tu hora de exponerte en la era digital, ¿Y que haces? Lo mismo que has visto durante mucho tiempo: una pagina web dirigida a arquitectos. Piensas que tus clientes la verán y te llamarán, pero el tiempo transcurre y te das cuenta que los clientes vienen mayoritariamente por el boca a boca y no por tu presencia digital.

Como podemos revertir esta situación… siendo conscientes de la importancia del “Marketing online”, que debe ser un importante pilar de la “Estrategia empresarial” de nuestro estudio. Hasta ahora, no le hemos dado la importancia que se merece. Por el contrario, en el trabajo, nuestro uso de internet es continuo e ilimitado para consultar las paginas de otras empresas o información sobre ellas, adentrándonos sin darnos cuenta en su mercadotecnia digital.

En el curso, hemos aprendido tres pilares fundamentales para comenzar a andar:

Ser una empresa : Lo primero, debemos de hacernos a la idea de que somos una empresa y como tal tenemos que tener una estrategia empresarial clara.

: Lo primero, debemos de hacernos a la idea de que somos una empresa y como tal tenemos que tener una estrategia empresarial clara. Especializarse : Para llamar la atención y obtener un reconocimiento es fundamental especializarse. No es buena la idea de mostrarse como especialista o solucionador de problemas en muchas cosas. Centrarte en una cosa, publicítate como especialista en ese tema y llama la atención. Luego en el trabajo ya harás diferentes cosas, pero muéstrate en una sola.

: Para llamar la atención y obtener un reconocimiento es fundamental especializarse. No es buena la idea de mostrarse como especialista o solucionador de problemas en muchas cosas. Centrarte en una cosa, publicítate como especialista en ese tema y llama la atención. Luego en el trabajo ya harás diferentes cosas, pero muéstrate en una sola. Conocer al cliente: Tenemos que conocer bien el cliente al que nos interesa dirigirnos. Ver cuales son sus necesidades o problemas y darles una solución.

Después de haber trabajado los tres puntos anteriores, es la hora de exponerte al mundo. No tengas miedo, ni busques el perfeccionismo, porque sino te paralizaras. La parálisis por análisis no es buena, hay que encontrar el equilibrio.

Antes de empezar, piensa bien lo que quieres compartir y cuando lo tengas medianamente bien sal al mercado. Luego ya iras viendo como funciona el sistema y como ir mejorando. Porque el objetivo es que la gente sepa que existes, les guste lo compartido y hablen de ti, generando confianza con el tiempo.

Recuerda, como se comentaba en el curso

“GENERA CONFIANZA, NO SOLO CONTENIDOS”.

Sobre los autores:

Aitor Axpe Oyanguren. Es Arquitecto, profesor y miembro del taller de arquitectura especializado en espacios educativas “OSKOL AT”, situado en Aretxabaleta (Gipuzkoa). Mediante procesos participativos dirigidos a toda la comunidad del centro escolar, creamos espacios saludables para las nuevas metodologías de enseñanza..

