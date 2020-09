Hago una lista, luego existo

Hoy, os animamos a echar un ojo al post (trabajo de curso) que nos hacen llegar la alumna Margarita Daví de la última edición de CURSO ONLINE de PRODUCTIVIDAD para arquitectos.

¡Esperamos que sea de vuestro interés!

Lo reconozco, soy una adicta a las listas. Ya no recuerdo cuando entró la primera en mi vida, pero desde entonces la cosa ha ido in crescendo. Las utilizo en todos los ámbitos de mi vida y cualquier excusa es buena para empezar una nueva.

Las listas de la compra, listas para mis escapadas, viajes y demás derivados, listas para la organización de fiestas y aniversarios, listas de las tareas domésticas a hacer durante el día, durante la semana o antes de que acabe el año, también listas para las tareas del trabajo, siempre interminables. Y podría seguir hasta llenar la página. Tengo listas por todas partes, siempre a mano para no olvidar nada.

Cada vez que tengo que empezar un proyecto nuevo, mi primera reacción es pensar en cómo transformarlo en una lista y cómo organizar por orden cada tarea. Es un sistema que pienso que funciona. Me ayuda a vaciar la mente de todas las tareas por hacer y sé que nunca olvidaré nada porque está escrito en una lista.

Pero empiezo a darme cuenta que tal número y tamaño de listas, se han convertido en un monstruo difícil de domar. Cuando en grandes proyectos, tengo una lista enorme de temas a avanzar, empiezo a añadir sub-listas y cuando pienso que quizá me vendría bien una sub-sub-lista, sé que el tema se me ha ido definitivamente de las manos.

Las listas se han vuelto interminables, demasiado largas. Tachar las tareas ejecutadas, es uno de mis mayores placeres, pero cada vez que tacho una, aparecen tres nuevas y eso me ataca los nervios. Las listas de tareas a realizar durante el día o la semana, son siempre demasiado optimistas y aunque consigo eliminar algunas tareas, siempre acabo rehaciendo las listas para el día siguiente. Es cierto, no olvido ninguna tarea cuando está anotada en una lista, pero tampoco sirve de mucho si nunca la hago.

Realizar el curso me ha abierto los ojos a nuevas herramientas. Conocer el sistema GTD ha sido un antes y un después y aunque soy consciente que me queda mucho camino por recorrer, he notado ya mucho cambio en la manera de afrontar las tareas de mi día a día.

Las listas seguirán siendo parte importante de mi vida, pero ahora se rigen por unos principios básicos:

– Hacer listas diarias y realistas. Evitar las listas interminables que no se acaban nunca y poder concentrarse en listas asequibles para iniciar y acabar el mismo día. Para ello es necesario calcular el tiempo a emplear en cada tarea. Importante contar con parte del tiempo para imprevistos.

– Limitar el número de listas. Combinar las tareas personales con las del trabajo, para poder compatibilizarlas y asignar el tiempo justo a cada una de ellas. Tener una lista de tareas diaria, una de tareas de la semana y otra general, no hace falta mucho más.

– Revisar el progreso de las listas. Mi última tarea al final del día y al final de la semana, es valorar el progreso de las listas y aplicar los ajustes necesarios. De esta manera empiezo el día sabiendo que tareas debo hacer. Ya no tengo que rebuscar entre una lista sin fin, para acabar ejecutando las tareas en un orden basado en unos criterios más que discutibles.

– Distinguir las tareas urgentes y/o importantes. Usar categorías para distinguir las tareas importantes y/o urgentes del resto. Aplicar colores me funciona muy bien. También es bueno equilibrar durante el día los distintos tipos de tareas. No estar todo el día con tareas urgentes. Mejor empezar con una tarea importante, resolver alguna tarea urgente y luego las demás tareas programadas.

Estos pequeños pero poderosos cambios a la hora de gestionar mis listas, me han aportado una paz nueva. Ahora sí, noto que al hacer una lista vacío de veras mi mente, porque no solo sé que no voy a olvidar nada, sino que estoy segura que voy a hacerlo.

Sobre los autores:

Margarita Daví es arquitecta y forma parte del Estudi PSP Arquitectura – Estudi d’arquitectura Barcelona.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

