Un museo al aire libre: Fundación NMAC en Cádiz (brutal)

Escondido, a medio camino entre Tarifa y Vejer de la Frontera encontré el agosto pasado este paraíso. Los veranos no son para encerrarse en museos (a no ser que los uses para guarecerte del calor. Yo confieso: en los Museos Vaticanos) pero ¿y si el museo en cuestión fuera al aire libre? Más concretamente, «a la sombra de los pinos», que cantaba aquella.

Y es que el Museo-Fundación NMAC Montenmedio Arte Contemporáneo ocupa 30 hectáreas que forman parte de una zona declarada Parque Natural. Nada más llegar, una atmósfera de tranquilidad, armonía y paz te atrapa y da pistas de que la visita al museo va a ser una experiencia diferente. Por supuesto, aquí no encontrarás la típica cartela de «prohibido tocar». En cambio, aunque no lo ponga en ningún sitio, aquí se puede (¿se debe?) oler, imaginar y correr.

