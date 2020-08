Lecciones aprendidas

Por: Álex Pérez



Desde: preferirianohacerlo



Fotografía: Fotografía de Enric Miralles Moya. Tomada por Maria Birulés Pons y extraía de la 'Fundación Enric Miralles'

Suele decirse que el primero es el paso más difícil de dar. Que, tras éste, en el que uno rompe una barrera invisible que le atenaza y frena, todo viene rodado. Que los siguientes se suceden de forma consecutiva, casi impulsiva y natural. Que lo difícil de una actividad o de una dedicación es empezarla.

Yo estoy en profundo desacuerdo con tal afirmación. Para mí, el paso inicial es el más sencillo de todos, el espontáneo. El que sale sin pensarlo, sin meditarlo ni someterlo a un juicio prolongado. De hecho, si me paro a pensarlo un momento, y, la verdad, casi mejor no hacerlo, mi vida es una sucesión interminable de primeros pasos. Pasos que, en su mayoría, no han tenido una consecuencia o continuidad. Que han sido aislados. Flor de un día. Tan fugaces como la vida de una mosca, que revolotea intensamente durante medio mes y, pasado éste, de ella sólo queda el recuerdo de su molesto y pesado zumbido.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

