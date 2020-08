Imaginación y distancia de seguridad para diseñar las ciudades del futuro

Por: Tere García



Desde: El País



Fotografía: Propuesta del estudio dn&co en el Parliament square de Londres. dn&co WhereWeStand

Durante este tiempo de encierro, el espacio público ha perdido su principal función y hoy, más que nunca, el valor de este es mucho mayor que antes y necesita adaptarse a una nueva realidad. Los lugares públicos abiertos siempre han sido cruciales para las ciudades, pues contribuyen a nuestro bienestar físico y mental y mejoran el sentido de comunidad y pertenencia.

Por este motivo, el creativo David Michon —exeditor de las revistas Icon y Monocle— ha ideado el proyecto Where We Stand, realizado en colaboración con la agencia Ask Us For Ideas; una iniciativa que nace con el fin de buscar alternativas a través del diseño para redefinir el espacio público.

15 agencias, estudios y asociaciones de diseño fueron invitadas a reimaginar y seleccionar un espacio público específico de sus ciudades con el fin de encontrar diseños que se ajusten a las nuevas demandas de distanciamiento que debemos hacer frente a partir de ahora para que la sociedad sea capaz de convivir y, a la vez, luchar contra la covid-19. El proyecto Where We Stand se basa en la creación de diseños reflexivos, vitales para ayudar a revivir las ciudades del mundo. Incluye trabajos de Accept & Proceed, Character, DesignStudio, Dn&co, Hush, Lovers, Mother Design, Foreign Policy, entre otros, y se ha desarrollado en espacios abiertos de Reino Unido, Estados Unidos, Vietnam, Alemania, Australia, Singapur y Francia.

Acceder al Post AQUÍ

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7 Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.