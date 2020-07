Sostenibilidad + Identidad Digital

Hoy, os animamos a echar un ojo al post (trabajo de curso) que nos hacen llegar los alumnos Luis Pastor y Luis Castillo de la última edición de CURSO ONLINE de IDENTIDAD DIGITAL para arquitectos.

¡Esperamos que sea de vuestro interés!

………………………………………………………….

Se acostumbra en los últimos tiempos a hablar de sostenibilidad principalmente en el medio físico, pero la repercusión de nuestros actos en el medio ambiente puede ser fatal incluso desde el medio digital. En la forma en que usamos internet, el uso de software que consume más o menos memoria de nuestro equipo y nos obliga a estar más o menos tiempo enchufados y la propia eficacia de los equipos, desde que los compramos y cómo los compramos hasta que los desechamos y de qué manera lo hacemos, existe la posibilidad de minimizar el impacto ambiental en nuestro entorno.

1. CONSTRUYENDO UNA IDENTIDAD DIGITAL SOSTENIBLE

2. REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL CON EL DÍA A DÍA DE NUESTRA VIDA DIGITAL

3. EL FINAL MÁS SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS DIGITALES, FÍSICOS Y VIRTUALES

1. CONSTRUYENDO UNA IDENTIDAD DIGITAL SOSTENIBLE

No hay nada más sostenible digitalmente hablando que reutilizar equipos informáticos y además es barato. Podemos encontrar equipos reutilizados fácilmente en el mercado y bastante actualizados pues es una práctica extendida en las empresas desechar aparatos en perfecto funcionamiento para comprar un ultimísimo modelo.

De la misma manera, en la construcción de una identidad digital como puede ser montar una web con su blog, o estar presente en las redes sociales, es mucho mejor no comenzar de cero, en internet encontramos múltiples plantillas y páginas base para cualquier actividad, aprovechando así un trabajo ya realizado evitando el coste energético de repetir procesos comunes.

Elegir bien solo aquellas plataformas que podamos atender con continuidad y no intentar estar en un montón de sitios que no podemos mantener convenientemente es otra forma de evitar la basura digital, aliviar servidores y evitar búsquedas inútiles a otros usuarios.

Si hablamos específicamente del móvil es fácil entender que un aparato lleno de aplicaciones que no usamos gasta batería y hace lenta nuestra actividad, por eso no deberíamos tener reparos en desinstalar apps que no nos convencen o no vamos a usar en mucho tiempo.

A partir de ahí solo cabe fomentar que las empresas de servidores se limiten a las energías renovables, las páginas aligeren su lenguaje de programación y sus procesos en segundo y tercer plano. Ya hay genios informáticos que han andado este camino, mejor recurrir a ellos.

2. REDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL CON EL DÍA A DÍA DE NUESTRA VIDA DIGITAL

¿Cuánto tiempo paso en la red y cuánto tiempo me pide la red que pase en ella? Cuando navegamos por internet ¿Tenemos un rumbo fijo o flotamos a la deriva despistándonos con cada sugerencia hasta naufragar en la pérdida del tiempo? Nuestra actividad profesional diaria acumula una gran parte improductiva e innecesaria y lo podemos minimizar.

No es habitual pero podemos prepararnos antes de comenzar la actividad diaria digital, unos apuntes o notas que nos ayuden a fijar objetivos o simplemente desactivar notificaciones hasta que acabemos de publicar o completemos cualquier otra actividad de nuestra presencia en la red.

Pensemos que estar más o menos tiempo usando nuestro software y nuestro hardware influye en el consumo de energía, en la emisión de dióxido de carbono de aparatos, servidores, fabricantes y por supuesto en nuestra propia salud. Hacemos bastantes actividades dentro de internet que podríamos hacer fuera de ella sin estar conectados como redactar textos o editar imágenes.

Para quien esté interesado se ha escrito mucho sobre la huella digital de carbono.

3. EL FINAL MÁS SOSTENIBLE DE LOS RESIDUOS DIGITALES, FÍSICOS Y VIRTUALES

De nuevo se mezclan lo físico y lo virtual a la hora de hablar de residuos digitales.

Es fácil ver el impacto de desechar móviles, ordenadores, baterías, etc., prácticamente en uso o susceptibles de reparación, lo que se ha llamado RAEE.

Pero ¿Qué ocurre con un blog o un perfil social cuando dejamos de usarlo? Podemos imaginar que es comparable a la “basura espacial”, toda esa actividad de astronautas, cohetes y satélites dejan rastros, huellas, desechos pequeños pero perpetuos en ese vasto espacio exterior. ¿Cómo evitar llenar nuestro espacio virtual de inútiles ceros y unos?

Si tu blog ha terminado su vida útil y ya no vas a seguir actualizándolo pero sigue teniendo contenido interesante, déjalo estar, pero si su utilidad ha caducado porque el contenido se va a desactualizar rápidamente es mejor borrarlo y dejar espacio a otros.

Lo mismo con nuestros perfiles sociales. Todos conocemos alguna persona que olvida su contraseña de facebook y prefiere abrirse otro perfil a recuperar la clave de entrada, generando perfiles vacios pero que siguen apareciendo en las búsquedas y creando confusión. Un uso simplificado de los recursos de identidad digital hará que la “nube” reluzca limpia y no generemos nubarrones que oscurezcan nuestra actividad en la red. El concepto de basura digital no es nuevo.

En conclusión, la aplicación al mundo digital de los conceptos de economía circular, reciclaje, reutilización o simplificación, etc., tendrá la doble consecuencia de limpiar nuestra apariencia digital y de ahorrar energía mientras la usamos.

Sobre los autores:

Luis Pastor Jiménez. Arquitecto castellano por la Universidad de Valladolid. Mis últimos trabajos están estrechamente relacionados con la adaptación de viviendas para un mayor rendimiento energético o con la construcción ecológica y de bajo presupuesto, una inquietud que tengo desde estudiante y que ahora va calando en la conciencia social.

Luis Castillo Cortés. Arquitecto granadino enamorado de la cooperación y la sostenibilidad, actualmente a caballo entre África y España desarrollando proyectos de construcción con jóvenes, principalmente en Senegal.

Ya es posible inscribirse a los cursos a través de la ESCUELA ON LINE DE SyB para arquitectos.

Un curso hecho por arquitectos, para arquitectos. Si te interesa mejorar tu visibilidad en la red y, por lo tanto, tus posibilidades laborales ¡este es tu curso!

>Acceder<<

También te gustará:

TESTIMONIOS DE LOS ALUMNOS DE LA SEXTA EDICIÓN DEL CURSO DE IDENTIDAD DIGITAL.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7 Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.