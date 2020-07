La arquitectura maya que inspiró a Frank Lloyd Wright

Por: Alejandro I. López



Desde: admagazine



Fotografía: La arquitectura Puuc es un estilo acabado con decoraciones en los muros, frisos con relieves y escalinatas. Getty Images

Con la lucidez y sinceridad que marcó tanto su obra como el resto de facetas de su vida, el arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright visitó México en distintas ocasiones con diversas opiniones.

Por ejemplo, en 1952, en medio de un ambiente festivo en la inauguración de Ciudad Universitaria, el arquitecto no dudó en expresar que el complejo le parecía formado por “cajas de zapatos sobre palitos”. No obstante, su impresión de la cultura maya y sus edificios influenció decisivamente el nacimiento de The Prairie School y la búsqueda de un estilo americano que rompiera con los canónes grecolatinos de la arquitectura.

A medidados del siglo XIX, el descubrimiento de enormes pirámides y templos en la selva de Yucatán auspiciado por el gobierno de México llamó poderosamente la atención de exploradores, arqueólogos y artistas por igual en los Estados Unidos.

