¿Qué es la Identidad Digital? Derivas conversacionales entre Tokio y Sevilla

Hoy, os animamos a echar un ojo al post (trabajo de curso) que nos hacen llegar los alumnos Virginia Navarro y Roberto Sanz de la última edición de CURSO ONLINE de IDENTIDAD DIGITAL para arquitectos.

¡Esperamos que sea de vuestro interés!

Este mapa y este texto surgen del encuentro virtual entre Roberto y Virginia, entre Shinjuku y Sevilla, en el espacio internaútico donde se desvanecen simultáneamente el espacio físico y el tiempo pautado por la rotación terrestre.

Si la conversación pudiera desplegarse como una deriva situacionista, en la que más que un objetivo claro hay una psicogeografía personal mostrada al otro a través del diálogo, podríamos decir que nuestro punto de origen fue la identidad. ¿Quién es Roberto? ¿Quién es Virginia? ¿Por qué nuestro interés en construir una identidad digital? Si ésta es muy específica, ¿será determinante para nuestro futuro?

Y aquí empieza a desplegarse nuestro paseo conversacional, donde Virginia sostiene que la marca personal se construye desde compartir lo que eres, entendido como forma de hacer y ver las cosas. Y donde Roberto reconoce la dificultad de decidir ese valor personal a compartir y la implicación temporal que supondrá en las redes. Nos detenemos en Eva Collado. ¿Puede convertirse la identidad digital en una tiranía de la identidad física?

Seguimos caminando, hablando de la colaboración. Aquí de nuevo nuestras vivencias y contextos ensombrecen e iluminan sucesivamente esta palabra. Concluimos que la colaboración resulta algo natural, aplicando el círculo de Simon Sinek (qué hago, para qué y por qué), cuando la esfera del porqué se alinea con la de otras personas. Pero, ¿tenemos ese por qué realmente definido? Y, de ahí, a una breve parada en el CANVAS. Ambos nos reconocemos en el otro por no haber podido concluirlo. Tenemos la sensación de haber encontrado nuestras pasiones y ser conscientes de algunas habilidades, pero no encontramos el tercer elemento que es lo que permite hacer de ello nuestro negocio. Resulta difícil pensar en término de mercado y sus necesidades, especialmente cuando nuestra apuesta desde la formación arquitectónica ha sido la creatividad y el proyecto.

Continúa la deriva. Ha pasado más de una hora. La noche en Shinjuku avanza paralelamente al mediodía sevillano. Y llegamos a un claro en el bosque: salir en beta. Este concepto nos aporta serenidad más allá de la identidad digital. Quizás, es algo a lo que aferrarse, algo que reduce nuestras malas experiencias pasadas: Roberto con su blog, Virginia con su plan de negocio. Parece una buena opción para probar qué puede tener cabida en el mercado de todo lo que nos emociona. Y hay mucho que nos emociona. Un modo adecuado de abrir caminos, reducir riesgos, mantener la energía que nos impulsa equilibrada. Y el aprendizaje perfilándose como otro de los grandes espacios luminosos: el saber, la curiosidad, la búsqueda de nuevos panoramas… Algo que compartimos en contextos, circunstancias y edades diferentes.

Y nos detenemos después de casi dos horas, volviendo a nuestra realidad próxima. Roberto, finalizando su día. Virginia, con la merienda de sus hijas. Pero recordando aún los espacios que hemos recorrido y también aquellos a los que apenas nos hemos asomado.

Intercambiamos, días después, una lectura de Zygmunt Bauman (extractado al final del texto) y prolongamos intermitentemente en las semanas sucesivas nuestra conversación sobre la identidad gracias a la elaboración del mapa conceptual. Nos reconforta el regalo que ha supuesto para los dos este espacio, breve e intenso, caracterizado por el intercambio honesto de reflexiones. Ahora somos más conscientes, no sólo de que nuestras identidades seguirán desplegándose y evolucionando, así como nuestras dudas, sino del extraordinario interés que tiene el saber que nunca estarán completamente definidas.

“La receta para el éxito es “ser uno mismo”, no ser “como todos los demás”. […].

Lo que mejor vende es la diferencia y no la semejanza. Tener conocimientos y aptitudes “adecuados para el empleo” y ya exhibidos por otros que hicieron ese mismo trabajo antes o se postulan para hacerlo ahora, no sería suficiente; lo más probable es que se considere una desventaja. En cambio, hacen falta ideas insólitas, proyectos excepcionales nunca antes sugeridos por otros y, sobre todo, la gatuna propensión a marchar solitariamente por caminos propios. No parece sencillo cosechar y aprender semejantes virtudes en los libros de texto (y sí, quizás, en los cada vez más numerosos libros de bolsillo). […] Por definición, tales virtudes deberían desarrollarse “desde dentro”, mediante la liberación y la expansión de la “fuerzas interiores” que están latentes en las oscuras entrañas de la personalidad, unas fuerzas que esperan ser despertadas para ponerse a trabajar. Éste es el tipo de conocimiento (o más precisamente inspiración) que ambicionan los hombres y mujeres de la modernidad líquida. Quieren tener asesores que les enseñen cómo “marchar”, antes que maestros que les aseguren que están recorriendo la única carretera posible, ya abarrotada”.

Bauman, 2008, Los retos de la educación en tiempos de la modernidad líquida.