3 hábitos para ser más eficiente trabajando desde casa

Tras la crisis del Covid.19 y el fin del estado de alarma, la nueva normalidad se abre paso a pesar de todo. Y con ella, cómo sabrás, nuevas prácticas se han ido incorporando a nuestro día a día. Una de las más comunes —por detrás del uso de la mascarilla o de lavarse las manos con gel— es la ya famosa costumbre de trabajar desde casa.

Algo que hasta ahora era poco frecuente, se ha impuesto debido a la imposibilidad de salir de casa para trabajar. Y aunque en otros países ya era algo habitual, en España han sido muchas las personas que se han visto obligadas a implementar este modelo de la noche a la mañana, sintiéndose improductivas y poco eficientes. De hecho, ahora que un nuevo confinamiento acecha, podemos asumir que el teletrabajo ha venido para quedarse.

Así que si eres una de estas personas, quédate conmigo porque te voy a dar los 3 hábitos que mejor me funcionan para ser más eficiente trabajando desde casa:

1. Medita antes de empezar la jornada (aunque sean 5 minutos)

Si algo he aprendido durante el confinamiento, es que la meditación nos permite aumentar el foco. Cuando meditamos, vaciamos la mente, aumentamos nuestra concentración y disminuimos el estrés.

Y aunque es posible que al principio lo veas como una pérdida de tiempo porque te cueste relajar la mente, ten paciencia, respira hondo y confía, después no querrás dejar de practicarla.

2. Bloquea el tiempo, utiliza y respeta el Time Blocking

Aunque el Time Blocking daría para otro post, quiero contarte un poco de qué va para que entiendas la importancia que tiene.

El Time Blocking no es otra cosa que bloquear un momento del día para realizar una acción determinada. Si quieres meditar de lunes a viernes de 7 a 8, por ejemplo, crea un bloque que se llame Meditación y ponlo en tu calendario. Si quieres trabajar de 9 a 12 y a las 12 hacer un descanso, crea dos bloques, uno para tus tareas más importantes que irá de 9 a 12 y otro de 12 a 12:15, por ejemplo, para hacer el descanso.

Cualquier cosa, sea del ámbito que sea, debe aparecer en tu Time Blocking.

De esta manera, te estarás liberando al vaciar tu mente, y además, y esto es lo más importante, estarás poniendo la realidad delante de tus ojos. Porque el Time Blocking —aunque al principio agobie ver el calendario lleno de bloques— es una herramienta que relaja y empodera.

Sirve para decidir qué quieres hacer y cuándo; y como lo que haces te define, si no le reservas un lugar en tu calendario, nunca llegaras a ser la persona que te gustaría. Si respetas tu Time Blocking estarás respetándote a ti mismo.

3. Haz balance, cuantifica y celebra

Parar para hacer balance es tan importante como parar para planificar. Si antes te recomendaba hacer meditación para clarificar tu mente y concentrarte en aquello que de verdad quieres hacer, ahora te recomiendo dedicar como mínimo 5 minutos de tu día para escribir lo has hecho a lo largo de la jornada; si has cumplido tus objetivos o si te has quedado lejos de conseguirlo, si fuiste demasiado ambicioso al planificar tu día o si el problema es que has estado poco enfocado, cómo te has sentido, con qué tarea has disfrutado má…

Se trata de valorar cualitativa y cuantitativamente tu jornada laboral. Así podrás sacar conclusiones y ver si estás evolucionando, y saber, por ejemplo, cuáles son las cosas que debes cambiar o cuáles las que debes afianzar.

Y por último, celebra. Celebrar es una forma de cerrar mentalmente el ciclo para poder abrir el siguiente. Para mí, cada día es un ciclo, una pequeña etapa dentro de la semana. Por eso, cuando acabo mi último bloque de la jornada, el de hacer balance y cuantificar, doy carpetazo y lo celebro. ¿Qué cómo lo celebro? Pues haciendo algo que me gusta y me sienta bien. Escucho música, canto, bailo, salgo a correr, quedo con amigos, no sé… lo que se me ocurra.

Sobre los autores:

Luis Castillo (Motril, 1989) es un arquitecto formado entre Granada, Toulouse (Francia) y Guadalajara (México). Le apasionan la bioconstrucción y la cooperación al desarrollo. Comprometido con la sostenibilidad, encamina su trabajo hacia una “arquitectura con la gente, por la gente, para la gente”. Actualmente, se desarrolla profesionalmente de forma nómada e independiente, viviendo a caballo entre España y Senegal.

(1) “Arquitectura con la gente, por la gente y para la gente”, libro del arquitecto Yona Friedman

