Carta para arquitectos desilusionados

Nuevamente, volvemos a la carga con el tema de las “Cartas de un …”. En esta ocasión tenemos que agradecer a Paz Pérez por enviarnos este texto que, a buen seguro, hará reflexionar a más de uno.

¡¡Ya nos contareis cómo veis el tema!!

“Os escribo para deciros que hay vida más allá de la arquitectura, de los estudios con horarios esclavos y la desilusión de una profesión machacada por las crisis.

Yo soy de la generación que terminó la carrera en el 2005, cuando aún podíamos encontrar trabajo sin problema. Durante unos años trabajé en varios estudios, hasta que decidí mudarme de manera permanente al extranjero. Allí encontré estudios con proyectos apasionantes y bien pagados, pero con horas de oficina iguales que aquí. Interminables. Entregas constantes que te condenaban a trabajar los fines de semana, trabajar hasta que tu edificio se quedaba vacío. Mirabas a tu alrededor y tu jefe de 50 años echaba las mismas horas que tu, es lo que hay, es la profesión.

Pero por la ventana había un mundo de trabajadores que entraban a las 9 y salían a su hora. Hacían planes. Tomaban años sabáticos para viajar. Con el tiempo empecé a resentirlos y consecuentemente a quejarme. Sobre la desgracia que me había tocado vivir, como si la profesión de arquitecto me hubiese elegido a mí y no al contrario.

Con 33 años decidí dejar de quejarme, dejarlo todo y empezar de cero. Muerta de miedo. Tuve mucha suerte en no tener grandes cargas familiares o hipotecas. Y mas suerte aun de tomar unas clases que me abrieron el mundo de la tecnología. Una suerte increíble.

Compañeros, el mundo donde vivimos se está transformando radicalmente desde la tecnología. Moldea nuestra vida, nuestra manera de relacionarnos. Todas esas teorías de la carrera sobre cómo los humanos interactuamos con nuestro espacio son más relevantes ahora que nunca. Estamos dando forma a una herramienta que nos esta dando forma a nosotros. Este mundo necesita arquitectos, con su formación técnica y humanista. Con su espíritu de colaborar en equipo y sus ganas de construir.

Cada semana hablo con amigos que quieren cambiar a este sector, intentando guiarles. Hay mucho trabajo por delante y mucha incertidumbre. Es un camino no reglado donde los resultados no están garantizados, y eso asusta. Pero los que se aventuran acaban felices, con vidas más equilibradas y la sensación de estar en un sector con mucha proyección de futuro.

Este escrito no es para los arquitectos que están felices en su día a día. Si eres de estos afortunados, me alegro mucho por ti. No hay sentimiento igual que caminar por un espacio que tú has diseñado.

Este escrito es para los arquitectos que están desilusionados, exhaustos y no ven salida. El mundo tech no es perfecto, pero tiene mejores condiciones de vida que la arquitectura. Hay conversaciones a diario acerca de inclusividad, sexismo y raza; me entra la risa solo imaginando una constructora pensando en esto. Te permite trabajar en remoto, con horario flexible y sueldos decentes. Es un mundo joven, lleno de ilusión por lo que viene.

En España, en particular, vamos bastante por detrás de otros países. Hay mucho camino que recorrer. Os necesitamos.”

Autora del texto: Paz Pérez*

* PAZ PEREZ _ Arquitecta por la Universidad de Sevilla, reconvertida product designer sin seguir un camino de educación reglado. He desarrollado mi vida profesional entre Barcelona y NYC, principalmente diseñando escuelas públicas y herramientas digitales. En la actualidad trabajo para Autodesk donde doy forma a los programas que utilizas día a día. En mi tiempo libre doy clases y evangelizo sobre experiencia de usuario, con el objetivo de crear una industria tecnológica mas diversa e inclusiva.