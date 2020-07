No es mas rico…

Hoy, os animamos a echar un ojo al post (trabajo de curso) que nos hacen llegar los alumnos Pablo Valdés y René Alegría de la última edición de CURSO ONLINE de IDENTIDAD DIGITAL para arquitectos.

¡Esperamos que sea de vuestro interés!

………………………………………………………….

Dos meses de encierro. Y de reflexión. De introspección in/voluntaria.

Dos meses de darnos cuenta del montón de cosas accesorias que ocupan gran parte de nuestra vida. De reevaluar nuestros valores. De cuantificar nuestras cuentas…nuestros cuantos, y sí, también, nuestros cuentos (eso que nos contamos a nosotros mismos a diario).

¿Cuánto vale un abrazo cuando no puedes darlo? ¿Cuánto son 60 días sin ver a tus seres queridos, cuando la estadística dice que lo normal es que apenas te queden otros 2000 antes de echar la persiana (quizás menos, quizás no todos ya en condiciones)?

A ver si va a resultar que es verdad, que las cosas más importantes no se pagan con dinero.

Que va a ser cierto que, en nuestra carrera desaforada por tener, nos hemos olvidado de valorar.

Pero de valorar desde uno mismo, no desde lo que la sociedad te cuenta que valen las cosas.

Poner en valor, lo llaman. Ponerle valor, diría yo. Valor para pensar lo que vale en tu vida.

¿Cuánto valen tus días ahora que crees tener muchos más de 2000 por delante?

¿Valdrán igual cuando tus mayores ya no estén, cuando los polluelos hayan volado del nido?

¿No valen mucho más si los puedes dedicar a lo que de verdad te gustaría hacer?

¿Qué es la riqueza: el “cuánto” en el bolsillo o el “cómo” en el corazón? ¿Cuál de las dos riquezas puedes transmitir y compartir con la gente que te rodea?

Una vez hubo una persona con mucho dinero que alardeaba voz en grito ante sus conocidos (y no tan conocidos) de que él vivía para ser cada vez más rico. Su aspiración en la vida era tener cada vez más dinero y llevar una vida de gran lujo. Sus hijos y su mujer sabían que, cuando iban todos juntos en el coche, en el momento en que sonaba el manos libres tenían que permanecer con la boca cerrada durante toda la conversación, no fuera ser que a alguno de sus clientes le pareciera mal y no consiguiera cerrar una operación de miles de euros…

Pues para mí, ese lujo tan ansiado por buena parte de la sociedad, consiste en simplemente sentarme en una terraza con mi mujer a tomarme una caña o colorear cuadernos con mis hijos, eso es riqueza.

Así que echémosle valor al valor, y salgamos ahí fuera. Con lo que a nosotros nos parece que vale la pena, no con lo que se empeñen en decirnos que lo vale. Con la historia que queramos contarle al mundo, porque creemos que merece ser contada. Con aquello en lo creamos firmemente, aunque eso nos saque de los caminos más transitados, aunque salgas ya sabiendo que elegir esos caminos difícilmente te llevarán al destino habitual, al premio que la sociedad te propone. No necesitaremos un éxito rotundo, quizá al principio solo un par de proyectos bonitos en algún pueblito y la satisfacción de recuperar un mundo que caminaba hacia el olvido. Y si la idea funciona, vendrán algunos más, y puede que resulte que con eso sea suficiente, que estemos muchos más cerca de ser ricos de lo que pensábamos…

Sobre los autores:

Pablo Valdés. Arquitecto fundador del Estudio de Arquitectura 4TRAZOS. Soy y trabajo en una bonita villa de Asturias; para mí la más bonita, sin duda: Avilés. Y vivo en un paraje natural increíble: el entorno del Cabo Peñas. A pesar de que en el estudio hacemos “un poco de todo”, nuestro trabajo se centra en la rehabilitación arquitectónica, entendiéndola como un elemento dinamizador de la vida en el ámbito rural. Tratamos de reinterpretar la Arquitectura, vinculándola siempre con el patrimonio cultural y con los detalles que hace especial cada pueblo donde intervenimos, dando respuesta, no sólo de cara a problemas concretos de nuestros clientes, sino también a problemas no tan concretos a escala de sociedad, de núcleo, de agrupación… El Estudio de Arquitectura 4TRAZOS va camino de hacer una década, y la pata de la que cojeamos de forma clara es de la presencia en las redes. Por eso estamos dando pasitos día a día para tratar de volvernos más “2.0” y que Tú que estás leyendo esto nos conozcas y que Nosotros que estamos escribiendo esto te conozcamos a ti…

René Alegría. Llevo 20 años radicado en Tudela, en la Ribera de Navarra. Su especial ubicación hace q tan sólo desplazándonos 20 kms estemos trabajando en 3 comunidades autónomas distintas, pero la voluntad de nuestro estudio, Altrum Arquitectura, es marcadamente localista (nos gusta comer en casa con la familia). Eso hace que nuestra especialidad sea tan específica como “hacer de todo” (y lo cierto es que nos ha llevado a hacer bastante de bastantes cosas, algunas de los más inesperadas) Totalmente ausentes de las redes y la publicidad, el cambio de paradigma nos ha llevado a dar el paso de que eso cambie (siempre y cuando nos siga permitiendo comer en casa la mayor parte de los días) y estamos en proceso de asomarnos al mundo por la ventana de internet (que no os pase nada). No necesitamos mucho más que conseguir que nuestros clientes se queden satisfechos con la respuesta que damos a sus necesidades y estamos encantados de ser artesanos cuando nos lo piden y artistascuando nos dejan.

