Mis primeros pasos hacia la productividad

Hoy, os animamos a echar un ojo al post (trabajo de curso) que nos hace llegar el alumno Antonio Luis García de la última edición de CURSO ONLINE de PRODUCTIVIDAD para arquitectos.

¡Esperamos que sea de vuestro interés!

Frases como “qué mal me organizo”, “no me da tiempo” o “al día le faltan horas”, me llevaron a apuntarme al curso de Productividad de S&B. Parecen tiempos lejanos, pero de eso hace escasamente un mes y medio. Nada hace milagros, y creo que sigo siendo el mismo, pero desde entonces algo ha cambiado. Si bien el contenido del curso es muy amplio, éste tiene vocación de ser el primer paso, firme y seguro, eso sí, de un largo camino. La organización del contenido por temas que alternan el enfoque teórico y el práctico, posibilita ir incorporando distintas acciones a nuestro día a día, poco a poco, como debe ser, y permite, en la duración del mismo, tomar conciencia de los pequeños avances que vamos experimentando.

De entre todos los temas que se tratan en el curso, que son muchísimos e interconectados entre sí, relaciono a continuación las acciones que por ahora he ido implementado de forma constante y forman ya parte de mi día a día:

– Madrugar:

Me despierto a las 6:00 de la mañana. Con adelantos progresivos de 15 minutos, he conseguido adelantar la hora del despertador una hora y cuarto. Al hecho lógico de empezar antes la jornada laboral, se une la aparición de una franja de tiempo realmente productiva de la que antes no disponía, en mi caso entre las 6:00 y las 7:45. Una franja sin ruidos ni distracciones que permite afrontar las tareas con total concentración. Si además le asigno tareas importantes, el resultado es notable. A partir de las 7:45, ducha, desayuno y salida hacia la oficina, pero con la gran tarea del día ya realizada. El día así, se afronta de forma diferente.

– Controlar el uso de teléfono móvil y el correo electrónico:

El teléfono móvil es el balón de oro de los ladrones de tiempo, fuente casi siempre inoportuna de distracción y desconcentración, amable y “fiel” compañero que nunca nos abandona y tiene soluciones para todo, pero que en su contra adolece de hiperactividad e incontinencia. Si además lo emparejamos con el correo electrónico, la fiesta está asegurada. Siendo consciente de esto, dos acciones tan simples, que no fáciles cuando estamos acostumbrados a lo contrario, como silenciarlos y asignarles un periodo de tiempo concreto de uso, me han resultado tremendamente útiles a la hora de centrarme en la realización de las tareas, además de confirmar que el 99,99% de las llamadas o correos pueden esperar respuesta un par de horas.

– Controlar el tiempo:

Fan total de TOGGL, herramienta que permite contabilizar el tiempo asignado a cada tarea y, por consiguiente, a cada proyecto (conjunto de tareas relacionadas). Algo sencillo, pero tremendamente efectivo. Conocer el número exacto de horas o minutos, ni más ni menos, que dedico a cada tarea, elimina de un plumazo cualquier estimación de tiempo y, con ello, el margen de error que puede conllevar, tanto por exceso como por defecto. Es un dato objetivo y posibilita por un lado conocer la rentabilidad del trabajo realizado (lo recomiendo, aunque solo sea por esto, la sorpresa es total) y, por otro, clasificar las tareas en función del tiempo que precisan. En una profesión ejercida como profesional libre, no es cuestión baladí. Si bien cada encargo profesional tiene sus propias singularidades, disponer de esta información sobre trabajos realizados anteriormente permite valorarlos económicamente con un menor margen de error y, además, organizar las tareas en función del tiempo necesario para llevarlas a cabo.

– Acotar el tiempo a dedicar a cada tarea:

Como los horarios que teníamos en el colegio: dividir el día en franjas de tiempo y asignar tareas concretas a cada una de ellas. ¡Lo retro vuelve! Lógicamente no es tan simple, porque conlleva tener conocimiento tanto de las horas del día en las que somos más o menos productivos, como del nivel de concentración y tiempo que requieren cada una de las tareas, pero de base, desde primera hora, aun en el primer paso como ser productivo, posibilita algo que me está resultando muy útil, y es acotar el tiempo que dedico cada día a cada tarea. Acabado dicho tiempo, finalizada la dedicación hasta el siguiente día. Esto me está permitiendo no ofuscarme con determinadas tareas y avanzar poco a poco en todas ellas, lo cual resulta muy satisfactorio.

Como se puede apreciar, son acciones simples y de poca complejidad, muy útiles individualmente, pero que realizadas de forma conjunta y constante construyen un recurso potentísimo, aun en el primer paso de muchos hacia la productividad.

Sobre los autores:

Antonio Luis García. Arquitecto que está detrás de m ó d u l o 4 a r q u i t e c t u r a , estudio ubicado en Sevilla.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.