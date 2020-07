Reflexión individual curso de productividad e Identidad Digital

Hoy, os animamos a echar un ojo al post (trabajo de curso) que nos hace llegar la alumna Sofía I. García Fernández de la última edición de CURSO ONLINE de PRODUCTIVIDAD para arquitectos.

¡Esperamos que sea de vuestro interés!

………………………………………………………….

Valga esta reflexión para el curso de Arquieficiencia y para el de Identidad Digital que terminé antes de éste.

En mi caso, ambos cursos suponen una siembra, más que un proceso completo de cosecha, que llegará: ambos caminos me han llevado a una introspección, a un análisis de cómo puede ser la mejor manera de realizar las cosas, a un empujón para alcanzar sueños apartados demasiado tiempo, si decides que los vas a alcanzar, reservándoles su tiempo.

Se aprende a frenar, concepto muy al hilo de la situación de confinamiento vivida, y a valorar el tiempo como nuestro bien más preciado de la vida. La mejor inversión. Lo que más hay que cuidar, porque es lo que compartes – o no – con tus seres queridos, con tus proyectos y con uno mismo. Frenar y pensar y decidir qué quieres hacer con ese preciado bien. Dejar de pensar

“ya me dedicaré ese tiempo cuando me jubile”,

“ya haré esa llamada que me puede cambiar la vida el mes que viene”

o

“ya quedaré con ese cliente la semana próxima”.

El curso de Identidad Digital me ha animado a salir en beta con un proyectito de podcasts del que pronto tendréis noticias, y esto a su vez me ha llevado a otro proyecto con la ONCE que me ilusiona bastante.

Y un tema, ya práctico y específico del curso de Productividad, que me ha venido muy bien ha sido el análisis exhaustivo de las tareas, aprender a diferenciarlas de los proyectos, aprender, en resumen, a organizarse mejor. Ya usaba muchas de las herramientas que se han planteado en el curso, pero ahora las empleo mejor. Y he conocido otras que tímidamente iré introduciendo en mi vida, porque me gusta hacerlo así, como el Principito que domestica a la zorra y no lo hace de golpe, sino cada día un poquito, cada día más cerca, hasta que, casi sin darnos cuenta, hemos llegado a acariciar a la zorra y la confianza es absoluta.

Otra reflexión ha sido la de comprobar la necesidad que tiene nuestro colectivo de este tipo de formación. Muchos colectivos, por supuesto, pero el nuestro en mayor medida ya que somos directores de una orquesta muy compleja. La organización es básica, y no suelen enseñarnos de eso en las Escuelas de Arquitectura, y la creación de sinergias en este mundo globalizado es imprescindible. Como lo es la necesidad de llegar a un público que no va a pasar por delante del cartel de tu estudio físico, lo que hace que trabajar la Identidad Digital propia no sea ya un capricho, sino una necesidad.

Me habéis enseñado mucho, queridos, y os doy las gracias por ello. Espero conoceros en persona un día y tomarnos unos arquicafés o unas arquicañas relajadamente y sin cámaras de por medio.

Sobre la autora:

Sofía I. García Fernández. Soy arquitecta en la Fundación FIDAS de Sevilla, docente en distintos IES y centros de formación (tecnología, robótica, acústica, arte…). Previamente, cofundadora del Estudio G3 de Arquitectura y Urbanismo, SC, de Sevilla. Especializada en SIG, ahorro energético y rehabilitación. Ahora centrada en mejorar la formación para el empleo del colectivo de arquitectos.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.