El estadounidense de origen estonio Louis Kahn (1901-1974) está considerado uno de los grandes maestros de la arquitectura del siglo XX. Creó obras con una belleza arcaica y una fuerza simbólica universales. Y su influencia también se hizo presente a través de su actividad docente –primero en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Yale de 1947 a 1957 y más tarde, hasta su muerte, como profesor de Arquitectura en la Escuela de Diseño en la Universidad de Pensilvania– y divulgativa: muchos de sus ensayos, como Order Is, Form and Being, Poetics y Silence and Light, se han convertido en clásicos de la literatura arquitectónica.