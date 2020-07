La era post post-it

Hoy, os animamos a echar un ojo al post (trabajo de curso) que nos hace llegar la alumna de la última edición de CURSO ONLINE de PRODUCTIVIDAD para arquitectos.

¿Cuántos post-it hemos utilizado durante nuestra vida? Primero fueron los amarillos cuadrados de 7x7cm, pero luego llegaron los rosas, verdes, grandes, pequeños, con forma de nube y de corazón. Incluso aparecieron los post-it virtuales para enganchar en el escritorio del ordenador. ¿Y cuántos post-it se han desenganchado, caído, olvidado?

Yo he sido consumidora de post-it. En ellos escribía la lista de la compra y la pegaba en la nevera. También la lista de cosas para hacer que se iban acumulando a lo largo de la semana y hacía cuando quedaba un rato libre entre las tareas domésticas. También escribía las tareas del trabajo, pegadas en la pantalla para verla bien, y que iba tachando a medida que iba haciendo, pero también iba llenando a medida que aparecían otras. Cuando el contenido del post-it era un caos de tachones y palabras desordenadas, cogía otro post-it y reescribía lo que quedaba pendiente de hacer. Con los post-it de nube escribía notas encima de las listas en mi agenda de papel, porque así veía que había algo importante, aunque con la de nubes que se acumulaban era difícil saber cuál era cada una.

Tan siquiera llegué a poner colores por tipo de tareas, que hubiera estado bien, simplemente había post-it por todos lados con mis listas que no se acababan nunca. Era un sistema que creía que funcionaba. Al menos vaciaba mi mente de todas las tareas por hacer, y se pegaban en el post-it, por lo que sabía que nunca me olvidaría de nada porque estaba escrito en algún sitio. El problema venía cuando el post-it se despegaba (¡¡continúa pasando!!), se perdía, o se quedaba escondido entre otros post-its… Entonces, después de gestionar el enfado interno, intentaba recordar qué había en aquel post-it y lo repetía.

Ahora me doy cuenta de que seguramente no vaciaba del todo la mente, porque sabía que los post-its se podían perder, por lo que no delegaba el 100% de mi memoria al post-it, sino que algo quedaba dentro de mi cabeza. Seguramente mi productividad no era la más eficiente, aunque a mí me parecía que lo tenía todo under control. No podré volver nunca atrás y comparar lo que hubiera pasado si hubiera conocido el sistema GTD y algún tipo de herramienta que me permitiera vaciar la cabeza de verdad. Pero sí que me quedo con la idea que lo que hacía, aunque con la mejor intención del mundo, no era lo mejor, y puedo comparar mi sistema de listas en post-its con mi sistema de gestión personal de tareas que estoy aplicando después del curso. Asana me funciona muy bien, y estoy empezando a descubrir el Facile Things… y todo esto enlazado con mi agenda y mi Time Blocking. El cambio ha sido profundo, y aunque queda mucho por hacer e interiorizar como hábito, las ventajas saltan a la vista.

Las herramientas manuales como post-its y agendas de papel deben utilizarse para otros fines, pero no para la planificación personal y laboral. Vamos a centralizarlo todo en las herramientas que nos proporciona la tecnología, e, igual de importante, sepamos desconectar de esta tecnología con un buen libro (de papel) o un paseo por el campo, con la memoria vacía y la mente anclada en el presente.

Clara Rius, arquitecta asociada en Estudi PSP Arquitectura de Barcelona, estudio especializado en arquitectura hospitalaria y sociosanitaria. Mi actividad profesional se centra en la búsqueda de los mejores espacios para sus usuarixs, entendiendo que construimos entornos que influyen en nuestro estado mental.

