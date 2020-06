El abrazo de la arquitectura

Por: Ana Mombiedro



Desde: Blog de Fundación Arquia



Fotografía: Atlas y Paisaje revolucionarios. Por María Auxiliadora Gálvez. De su colección ATLAS y Cartografías

La reflexión de Elisa Carrasquilla nos cuenta que estos meses de confinamiento parecen haber sido el detonante para que el hecho de que la arquitectura haya de adaptarse al usuario, y no al revés, caiga por su propio peso. Resulta que no sólo los usuarios habíamos hecho de nuestros hogares meros lugares de paso, sino que este uso extendido del hogar como hospedería personalizada había colonizado el proceso de diseño. Y no sólo en el caso de la arquitectura doméstica.

Hace varios años una de mis abuelas enfermó gravemente y tuvo que pasar los dos últimos años de su vida en el hospital. Hasta el último momento buscamos alternativas para que cuando llegase su adiós eterno lo hiciera en una atmósfera de amor y recuerdos entrañables donde pudiéramos estar con ella, con el menor sufrimiento posible, el olor de su habitación (su pequeño reino), y el murmullo de sus seres queridos. Pero no sólo su hogar no la pudo recibir, sino que el hospital la despidió entre pitidos y sollozos desconocidos.

Acceder al Post AQUÍ

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7 Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.