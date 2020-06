Sin fórmula mágica. Una reflexión sobre lo personal y lo profesional

Hoy, os animamos a echar un ojo al post (trabajo de curso) que nos hace llegar el alumno Anartz Ormaza Ugalde de TEO Arkitektura de la última edición de CURSO ONLINE de IDENTIDAD DIGITAL para arquitectos.

¡Esperamos que sea de vuestro interés!

………………………………………………………….

Cuando hablamos de productividad, deberíamos de hablar de felicidad. De cómo gestionar nuestro tiempo para ser más felices. Diría que no se trata tanto de ser productivos en el trabajo, porque el fin final no es entender la productividad como una manera de realizar las tareas asociadas al trabajo de manera más eficiente (y eficaz), sino de gestionar tu tiempo de la manera más “optima” para que esas tareas (en realidad la gestión de las mismas) no te haga sentir agobio, desasosiego…estrés. Comenzar este camino, es ponerte dirección a la felicidad (que no deja de ser el camino en sí mismo).

En estos tiempos que corren (del famoso tiempo líquido), es difícil disociar trabajo de vida personal (imposible diría yo, si además tienes una profesión liberal). Por lo tanto, poner el foco en la productividad en el trabajo dejando a un lado tu vida personal, es un error que no conducirá a buen puerto los intentos de ser “más productivo”. Es todo uno. O cambias cosas en tu vida (en general) que afectan tu vida personal, a tus rutinas,… o poco resultado vas a notar en tu vida profesional. El tiempo es uno. Uno para todo.

Este enfoque holístico, en mi opinión, es uno de los grandes aciertos de cómo se enfoca el curso de StepienyBarno. Pero que nadie se engañe: el curso es una guía estupenda para seguir y empezar a poner en marcha cambios en tu vida que te pongan en el camino adecuado. Nadie va a salir de él siendo más productivo de un día para otro (o en lo que dure el curso). Lo dicen ellos mismos: no hay fórmulas mágicas. Precisamente por eso, porque los cambios que hay que hacer en la vida de uno para asentar una buena base sobre la que ir dando pasos firmes, no se dan de una semana para otra. Eso sí, es imprescindible tener una buena guía del camino, un buen itinerario a seguir. Y sin duda el curso de StepienyBarno lo es. Porque no pasa a explicar el funcionamiento de ninguna herramienta de gestión de tareas sin antes hacer un ejercicio de conocernos a nosotros mismos, de conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Porque habla (sin profundizar en todo, obviamente) de meditación, de alimentación saludable… Porque no empieza a hablar de time blocking sin antes trabajar en los hábitos. Hábitos que forman parte de nuestra vida (ni de la personal ni de la laboral: de la única que tenemos).

La finalidad del curso, o así lo entiendo yo, es sentar las bases para entender el GTD (Get Things Done), y poder aplicarlo (sea con la herramienta que sea) con unas garantías mínimas de que vaya a funcionar. Porque el GTD habla de productividad personal, entendiendo que dentro de lo personal está todo (también lo profesional).

Entender de primeras GTD no es tarea fácil. Porque por una parte habla del cambio de paradigma en las formas de vida y trabajo de hoy en día (los mencionados tiempos líquidos), de la gestión de la incertidumbre (no queda otra), de la flexibilidad… pero por otra parte se presenta como una metodología testeada, contrastada y (científicamente) comprobada, que hay que seguir al pie de la letra si se quiere obtener los resultados deseados. Sin salirse del guion ni intentar realizar “adaptaciones” del método según tus necesidades. Funciona así. Cree en él y síguelo.

Y es aquí cuando empiezan los dilemas. Porque por una parte es muy “cómodo”, hay un método que no tienes que cuestionar. Solo síguelo. Es casi un acto de fe (aunque las explicaciones de porqué funciona así vienen dadas). Y en los tiempos que corren, en los que todo se cuestiona, hasta reconforta hacer un acto de estas características. Pero por otra parte, en estas vidas líquidas que tenemos, no es fácil encajar formas de hacer que en ocasiones resultan un tanto “rígidas”. Lo complicado es el proceso de entender y llegar a aplicar la metodología. Una vez que llegas, efectivamente, todo empieza a tener sentido.

El curso de Stepien y Barno, en mi opinión, también acierta en esto. Porque siendo una guía estupenda para sentar las bases hacia la aplicación del GTD, no tiene reparos en proponer algunas “mejoras”, o de introducir algunas herramientas (como el time blocking), que GTD no contempla (ni menciona). Manteniendo un no fácil equilibrio entre el “no te salgas del guion” y “hazlo como te funcione”.

No hay fórmula mágica para crecer en productividad personal. Conócete a ti mismo, toma los hábitos adecuados, sienta una buena base… y a comenzar el camino, paso a paso.

Sobre el autora:

Anartz es arquitecto superior desde 2007, especialista universitario en ordenación y gestión del territorio desde 2010 y especialista universitario en evaluación de impacto lingúisto del territorio desde 2017. Ha realizado sus estudios en la Escuela Superior de Arquitectura de San Sebastián (UPV-EHU), UEU (Udako Euskal Unibertsitatea) y la Stäatliche Akademie Der Bildenden Künste Stuttgartt (Alemania). Trabajó unos años en el estudio IMB Arquitectos de Bilbao, y después en la Sociedad de Ciencias Aranzadi como director de la escuela taller Serantes Natura.

Ya es posible inscribirse a los cursos a través de la ESCUELA ON LINE DE SyB para arquitectos.

Un curso hecho por arquitectos, para arquitectos. Si te interesa mejorar tu visibilidad en la red y, por lo tanto, tus posibilidades laborales ¡este es tu curso!

>Acceder<<

También te gustará:

TESTIMONIOS DE LOS ALUMNOS DE LA SEXTA EDICIÓN DEL CURSO DE IDENTIDAD DIGITAL.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7 Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.