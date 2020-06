Taller ONLINE de ASANA para ESTUDIOS de arquitectura.

¿Quieres sacar todo el partido a la fantástica herramienta gratuita de gestión de proyectos de Asana? Si es así, y eres arquitect@ o tienes un estudio de arquitectura, estás de suerte.

En este taller vivencial, práctico y online, vamos a darte todas las claves para que tu eficiencia suba al siguiente nivel.

No será un taller teórico en el que nosotros te contamos las bondades de Asana; por el contrario, será un taller práctico, interactivo y dinámico para que aprendas haciendo.

Si ves que te interesa el tema !A seguir leyendo!!

Cuándo: 19,20,21 de junio de 2020.

Viernes (tarde), Sábado (mañana y tarde) y domingo (mañana).

Dónde: Online (Vía zoom, correo electrónico y grupo privado de facebook)

Quién: Para acceder al taller, es necesario tener nociones básicas de productividad y a ser posible conocer aunque sea mínimamente Asana u otro herramienta de gestión de proyectos.

Cómo: Con mucho cariño y entusiasmo.

Qué: Profundizar en la gestión de proyectos de arquitectura mediante Asana.

Para qué: Para llevar tu estudio a un nuevo nivel de eficiencia.

Facilitadores: Stepienybarno

1 OBJETIVO del TALLER

Si ves que todo esto te suena bien, vas a disfrutar de lo lindo con esta propuesta de taller. Como bien sabes, llevamos más de 10 años en la red, más de 7 años haciendo cursos online y más de 5 profundizando en temas de productividad. Hemos hecho muchos cursos de eficiencia personal y además hemos publicado un libro de Productividad para arquitect@s (ver aquí) con las editoriales Catarata y Fundación Arquia. En fin, que este tema nos apasiona y queremos poner la guinda al pastel con este nuevo taller. Por ello, si te animas a participar, en tan sólo un intenso fin de semana, aprenderás a gestionar tus proyectos del estudio y tener todo organizado a la perfección. NO usaremos otras herramientas como Trello por ser más incompletas. Vamos a profundizar en Asana y sacarle el máximo partido.

2 METODOLOGÍA del TALLER

Si ya nos conoces un poco, te podrás imaginar que va a ser algo ameno y productivo, con muchas dinámicas participativas. Vamos a aprender, pero sobre todo nos vamos a divertir; porque no hay mejor forma de fijar conocimiento que desde el disfrute. La gran noticia es que el mundo online, nos permite ya un montón de posibilidades que harán que la experiencia sea muy potente y, sobre todo, muy práctica. Eso sí, te necesitamos el finde a tope. Nosotros vamos a darlo todo para que tú aprendas mucho; pero, si tú no vienes a tope, esto no va a funcionar. Sin embargo, si somos capaces de enfocarnos y dar lo mejor de nosotr@s, esto puede ser un antes y un después.

3 CONDICIONES del TALLER

Plan de trabajo:

Viernes 19:

19.00 – 20.00_ Llegada al curso y presentaciones. 20.00 – 21.00_ Sesión online de encuadre del curso.

Sábado 20:

10.00 – 10.30_ Sesión online de presentación de dinámica del sábado. 10.30 – 12.00_ Sesión online de Trabajo en grupo. 12.00 – 12.30_ Café online grupal. 12.30 – 13.30_ Puesta en común (correcciones y feedback) 13.30 – 14.00_ Propuesta de tarea individual para la tarde del sábado. Tarde del sábado (4 horas)_ Trabajo individual.

Domingo 21:

10.00 – 10.30_ Sesión online de presentación de dinámica del domingo. 10.30 – 12.00_ Sesión online de Trabajo en grupo. 12.00 – 12.30_ Café online grupal. 12.30 – 13.30_ Puesta en común (correcciones y feedback) 13.30 – 14.00_ Despedida y cierre.

Inversión de horas por parte del alumno:

10 horas en grupo + 4 horas individual.

Inversión económica por parte del alumno:

300 euros + IVA

Pago único en el momento de la inscripción.

INSCRIPCIÓN:

Interesados en el taller escribir a blog@stepienybarno.es

Asunto: Taller ONLINE de ASANA para ESTUDIOS de arquitectura.