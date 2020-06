Nos hacen llegar la siguiente información que puede ser de tu interés.

Cuando hablamos de aislamiento, muchas veces enfocamos nuestros mensajes en las grandes ventajas que aporta a las viviendas y sus habitantes: confort térmico y acústico, salubridad, bienestar, seguridad frente al fuego, prevención de condensaciones o humedades, etc. Olvidando cosas que el aislamiento puede hacer por el medioambiente

Hoy, que celebramos el Día Mundial del Medioambiente, queremos resaltar el cuidado que los materiales aislantes hacen del planeta.

1.- Gracias al aislamiento los edificios pueden reducir sus emisiones contaminantes y mejorar el medioambiente

Seguramente ya sabrás que los edificios son responsables de algo más del 35% de las emisiones contaminantes globales (además de un 40% del consumo de energía). Con el uso de materiales aislantes los edificios tienen mucha menor necesidad de climatización, tanto de calefacción como de aire acondicionado, la actividad de nuestros hogares que más energía consume y emisiones produce.

2.- Reciclado y reciclable

Materiales de aislamiento como los que URSA fabrica están compuestos (tanto el XPS como la lana mineral de vidrio) por hasta un 85% de material reciclado. Además, las mermas o recortes que se producen durante su fabricación, se vuelven a incorporar a la línea de producción. De esta forma se evita la extracción de materias primas (y las emisiones producidas durante este proceso) y se ayuda a que los recursos naturales no se agoten.

3.- Se da una segunda vida a materiales creados para otros usos

Una caja de XPS que sirvió para transportar unos tulipanes de Holanda o gambas de Huelva puede ser completamente reutilizada para fabricar planchas de URSAXPS. Es un material plástico, sí, pero con cientos de vidas y miles de usos, tantos como días pasa proporcionando confort térmico a los edificios. Lo mismo pasa con las lanas minerales de vidrio que URSA fabrica y que están compuestas con vidrio reciclado (la mayoría proviene de la industria automovilística) hasta en un 85%.

4.- Los materiales aislantes ayudan al cierre de la economía circular (medio ambiente)

Los productos que arrojas al contenedor o las lunas de coche rotas no mueren. Entran de nuevo en el ciclo productivo. Se transforman en materiales aislantes que permanecen en el interior de los edificios durante decenas y decenas de años. URSA cuenta con el análisis del ciclo de vida de todos sus materiales. La industria sigue trabajando en el reciclaje de los residuos de obra y se investiga cómo recuperarlos tras la demolición de los edificios para cerrar por completo su ciclo de vida. De la cuna a la cuna.

5.- Son materiales idóneos para la rehabilitación de edificios

La rehabilitación de edificios está considerada como el futuro del sector de la edificación. Es la mejor manera de evitar toneladas de emisiones contaminantes y extracción de recursos naturales (como los que produce la obra nueva). Además, gracias a esta actividad se renueva el parque edificado que en gran medida es obsoleto e ineficiente y se da vida al centro de ciudades y barrios periféricos.

6.- El aislamiento ayuda al cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el medioambiente

El Objetivo 7 de la ODS, Energía asequible y no contaminante; Objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles; también el Objetivo 13, Acción por el Clima; y finalmente el Objetivo 15, Vida de Ecosistemas terrestres; Objetivo 17, Alianzas para lograr los objetivos; son solo algunos de ellos. El futuro no se entiende sin sostenibilidad y la sostenibilidad en la edificación no se entiende sin aislamiento.

7.- Una industria plenamente concienciada con el medio ambiente

“Cuidamos de la tierra, cuidamos de ti”, es uno de los principales eslóganes de URSA. Formamos parte de una industria que está centrando sus esfuerzos en mejorar sus procesos de fabricación, utilizar cada vez menos tintas en los envasados, optimizar los transportes y facilitar la puesta en obra de los materiales aislantes

Estos siete beneficios son solo una pequeña parte de las ventajas que aportan los aislantes a las personas y al entorno en el que habitan. Concluimos con un dato impactante. A lo largo de su vida útil, los materiales aislantes de URSA son capaces de ahorrar más de 500 veces la energía empleada en su fabricación, transporte e instalación.

Este artículo pertenece a nuestra sección de post patrocinados