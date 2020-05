Mextrópoli 2018 | RCR Arquitectes

Por: RCR arquitectes



Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta acabaron sus estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès y desde 1988 trabajan juntos bajo el nombre de RCR ARQUITECTES en su ciudad natal Olot con un equipo formado a su lado. Desde el año 1989 son arquitectos asesores del Parque Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa y han sido profesores en la ESTAV, ETSAB (Vilalta), ETSAB y ETSAB (Pigem). Actualmente convocan y dirigen desde el 2008 un Workshop Internacional de verano en su estudio ubicado en la sede de las antigua fundición Barberí, desde su estructura de laboratorio RCR LAB-A.

Son Premio Pritzker 2017, Premio Nacional de Cultura de Arquitectura 2005 de la Generalitat de Catalunya, Chevalier y Officier de l’ordre des arts et des lettres 2008 y 2014 de la Repúblique Française, miembros honoríficos por la AIA American Institute of Architecture 2010, miembros honoríficos por el RIBA Royal Institute of British Architects 2012 y Medalla de Oro de l’Académie d’Architecture Francesa 2015.

Crean en 2017 el laboratorio RCR LAB-A y fundaron en 2013 la fundación RCR BUNKA para estimular la valoración por la arquitectura, el paisaje, las artes y la cultura.

Han participado en exposiciones internacionales como en la Bienal de Venecia 2006 y en On-Site: New Architecture in Spain en el MoMA de Nueva York y Madrid; sus exposiciones individuales han estado en Japón, España, Alemania, Eslovenia y República Checa. Además, son autores de ensayos y artículos sobre arquitectura y paisaje, destacan libros como “Enquadraments” y “Destellos”. Han sido invitados para dar más de 200 conferencias en diferentes ciudades españolas y en el extranjero y su obra ha sido ampliamente publicada en libros y revistas especializadas y no especializadas.

