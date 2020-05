ASESORAMIENTOS DE IDENTIDAD DIGITAL POR STEPIENYBARNO

¿Cuántas veces te has planteado si necesitas una web o quizás ya sea hora de renovar la que tienes? o ¿Qué hacer para que posibles clientes te puedan encontrar en la red?

Estas preguntas y muchas más son las que nos hacen constantemente nuestros clientes. Normalmente, la respuesta no es única ni fácil; pero nosotros, con más de 10 años de experiencia en la red, damos claves que ayudan a otr@s arquitect@s a que su día a día sea mejor.

Si quieres saber más de este servicio que tenemos para ti, no tienes más que seguir leyendo.

Desde el 2003 en que montamos nuestro estudio no ha cesado nuestra pasión por la arquitectura y por el día a día de los arquitectos.

Es decir, como tú, somos arquitectos y te podemos entender a la perfección.

Llevamos 10 años en la red y más de 7 ayudando a otro@s compañer@s a mejorar su visibilidad en la red y, en consecuencia, aumentar sus posibilidades laborares.

Las preguntas que tú tienes en mente para mejorar tu rastro digital o hacerte (o no) tu nueva web, son las que habitualmente nos plantean y durante todo este tiempo son muchas las personas a las que hemos ayudado aclarando cuestiones de este tipo.

¿Significa esto que con una sola sesión con nosotros te lloverán los clientes? Evidentemente, no. Pero, seguramente, te servirá para tener mucho más claro por dónde tirar y qué hacer en estos momentos que quizás sean complicados para ti.

Por todo ello, tenemos este servicio de asesoramiento particular y personalizado a tu disposición. Nos encanta lo que hacemos y sabemos que no es fácil tener una visión clara y acertada de lo que pasa en este entorno 2.0. Aun menos si lo llevamos a nuestro particular mundillo arquitectónico donde muchas de las técnicas de marketing y ventas que funcionan en otros sectores, NO funcionan en el nuestro.

Así, te animamos a ver los siguientes vídeos en los que Lorenzo Barnó (socio fundador de Stepienybarno) nos cuenta cómo te podemos ayudar y varios clientes resumen que tal fue la asesoría con nosotros.

Inversión en Asesoramiento de Identidad Digital con Stepienybarno.

OPCIÓN 1

1 sesión de 45 minutos: 120 Euros + IVA

OPCIÓN 2

Pack de 3 sesiones de 45 minutos: 240 Euros + IVA

OPCIÓN 3

PID personalizado (Proceso de Identidad Digital): tiempo medio estimado 3-6 meses.

Para más información ver estos posts:

PROYECTO DE IDENTIDAD DIGITAL DE STEPIENYBARNO PARA PACHO CAMINO.

PROYECTO DE IDENTIDAD DIGITAL DE STEPIENYBARNO PARA BONSAI ARQUITECTOS.

Precio a concretar.

Si ves que te podemos ayudar, sólo tienes que mandar un correo a: blog@stepienybarno.es

Asunto: Asesoramiento de Identidad Digital.