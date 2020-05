Cuestión de metros

Por: Francisco Javier Casas Cobo



Desde: blog de Fundación Arquia



Fotografía: Francisco Javier Casas Cobo



Vuelvo de Dubai, lugar que me fascina y me repele en proporciones cambiantes, después de una tercera o cuarta visita a esta ciudad instantánea que tiempo atrás nunca pensé que acabaría conociendo de primera mano.

He visitado por primera vez el archipiélago artificial ganado al mar conocido como The Palm, el primero de los enormes desarrollos urbanos que la ciudad conquistó al Golfo Pérsico gracias al dinero del petróleo y a los ingenieros holandeses. Tras el gran éxito de ventas de este enorme conjunto urbanístico, vendrían otros aún mayores cuyo éxito, como en el caso de The World, ya completamente aislado de tierra firme, está aún por confirmarse.

