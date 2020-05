Debate ONLINE sobre Arquitectura y Blogs

Ya estamos a la carga con nuevo evento que nos hará disfrutar a todos a tope. Vamos a reflexionar con tres ponentes de lujo sobre uno de los temas que más nos gusta: blogs de arquitectura.

Mientras algunos piensan que los blogs están muertos, nosotros pensamos que, de la mano de las redes, podcast o Youtube, están más vivos que nunca.

Esperamos que el debate que se genere os parezca interesante, ¡estamos seguros de que lo será!

Evento organizado y presentando por Stepienybarno



Ponentes

JOSÉ RAMÓN HERNÁNDEZ CORREA

Nací en 1960. Me titulé como arquitecto en la ETSAM en 1985, y me doctoré en 1992. Desde 1985 he trabajado como arquitecto por cuenta propia.

Tuve buenos momentos profesionales y en 2010, en pleno hundimiento, creé mi blog “¿Arquitectamos locos?” como un mero desahogo personal.

Fui profesor asociado en la ETSAM en el curso 1989-90, y en este 2019-20 lo soy en el Campus de Aranjuez de la URJC.

ANDREA GRIBORIO

Directora de proyectos creativos e impartido clases de proyectos arquitectónicos en Guatemala, Venezuela y México. Desde la Arquitectura ha desarrollado diversos proyectos de producción y curaduría, en Venezuela, España y México. Es autora de publicaciones especializadas en Venezuela, España, Colombia, Chile, Argentina y México. Desde el 2010 trabaja en Arquine, como directora de proyectos creativos, ha desarrollado los Congresos Jams, concursos, radio, exposiciones, entre otros. Actualmente, es directora de Mexropoli Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad.

Andrea Griborio es arquitecta por la Universidad del Zulia, Venezuela, máster en Arquitectura Critica y Proyecto, y en Teoría y Práctica del Proyecto Arquitectónico, ambas por la Universidad Politécnica de Cataluña, España.

JOSE MARÍA ECHARTE

Arquitecto por la ETSAM (2000) y como tal ha trabajado en su propio estudio en concursos nacionales e internacionales, en obras públicas y en la administración. Desde 2008 es coeditor junto a María Granados y Juan Pablo Yakubiuk del blog n+1.

Moderador

DARÍO NÚÑEZ

Darío Núñez es Arquitecto por la ETSA de Sevilla y ejerce la profesión en Segovia, siendo la mitad del estudio SF23 Arquitectos (Junto a Carlota González), dedicado tanto a la pequeña obra residencial como a la investigación independiente de la Arquitectura del Siglo XX en España, en particular en Segovia.

Fecha: Jueves 21 de mayo de 2020 Hora: 19:00h (GMT+2)