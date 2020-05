El límite de lo posible. JØrn Utzon

Por: Daryl Dellora

Desde: Fundación Arquia

Tráiler del documental sobre el arquitecto JØrn Utzon, editado por la Fundación Arquia.

Director del documental: Daryl Dellora

Título original: The edge of the possible (Australia, 1998-56′)

JØRN UTZON (1918-2008). El arquitecto galardonado en 1957 con el Primer Premio en el concurso de diseño de la Ópera de Sidney, se instala en Australia para empezar a trabajar en la construcción del mayor edificio nunca visto en el país. Pero Utzon fue retirado del proyecto en febrero de 1966 y nunca más regresó a Australia.

El documental EL LÍMITE DE LO POSIBLE describe el curso dramático de la creación de una de las obras maestras de la Arquitectura Moderna, la Ópera de Sidney, inaugurada oficialmente el 20 de octubre de 1973.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

