11 AÑOS DE STEPIENYBARNO.

Parece que fue ayer cuando comenzamos con nuestro querido blog de Stepienybarno y, a la vez, !parece que ha pasado un siglo!!

El 1 de mayo de 2009 años nació esta publicación digital y lo recordamos con todo el cariño del mundo. Nuestra vida ha dado un vuelco de 180 grados gracias a ella.

Nada de lo que hoy hacemos, a un nivel profesional, hubiera sido posible sin todos estos años de compartir cientos de post por aquí.

Así que, como cada año, queremos hacer un pequeño repaso de lo que ha sido, es y será nuestra trayectoria en la red ¿Nos acompañas?

La mayoría nos habéis ido oyendo sobre cómo ha evolucionado este blog y cómo hemos ido incorporando secciones o intereses en él. Pero a estas alturas del partido, no queremos repetirnos; así que, nos parece mucho más sugerentes que hagamos una radiografía de lo que hemos ido consiguiendo a través del blog de Stepienybarno.

1 FORMACIÓN ONLINE

Muchos son los que se hacen fuertes en una red social o con un canal de youtube. Esto está muy bien porque el impacto que se puede lograr es muy grande, pero tiene un riesgo muy alto. Quien se anima con esa estrategia, está haciéndose grande en un canal que no es suyo y si un día Youtube o Facebook, deciden que, por lo que sea, no esté más allá, le eliminan y listo. No podrá hacer mucho más que patalear y protestar.

Sin embargo, si te instalas en un blog, en tu blog, todo cambia y siempre será tu casa digital. Siempre que sea necesario, recomendamos que el blog vaya acompañado por una buena web y, a partir de ahí, toda la presencia que queramos en las redes.

Nosotros así animamos a nuestros alumnos a que lo hagan.

De hecho, esta es la actividad que más ha crecido en el último año: nuestros cursos. Cada vez estamos más convencidos de que la formación online es el complemento perfecto de la formación tradicional.

Veníamos de unos meses de dar muchos cursos offline sobre todo de productividad; pero, con el encierro, hemos potenciado nuestra Escuela Online de Arquitectura (ver aquí) y la respuesta de l@s alumn@s ha sido genial.

1.000 alumn@s han pasado por nuestras clases (digitales o físicas) y ¡es algo que cada vez nos llena más ! Y ya han pasado 7 años desde que dimos el primer curso ONLINE de Identidad Digital. Mucho camino andado y ¡lo que nos queda!!

2 IDENTIDAD DIGITAL

Por otro lado, seguimos trabajando codo con codo con varios clientes que confían en notros para que les ayudemos, de un modo u otro, con su presencia en la red. EL tema de la Identidad Digital cada vez es más importante y son muchas las empresas que valoraran este tema y están dispuestas a invertir tiempo y recursos en que todo vaya bien en este entorno 2.0. Bastante complicado es todo como para dejar pasar oportunidades por no tener una correcta visibilidad.

Es un lujo colaborar, desde hace más de 5 años con Fundación Arquia, y los proyectos digitales con la Escuela de arquitectura UFV o con Finsa, van cogiendo cuerpo poco a poco. Además, nuevos clientes-amigos ya están llamando a la puerta y en breve vamos con más aventuras digitales.

También, es importante el bonito vínculo que hemos hecho con viejos clientes como Roca Madrid Gallery, ASA o Arquitasa. Al final, lo más valioso de estas colaboaciones son los vínculos que se tienden con la gente que nos contrata.

En paralelo a estos Proyectos de Identidad Digital también estamos haciendo asesoramientos personalizados de manera más puntual y, por supuesto, seguimos con nuestras charlas y eventos. Eso sí las dos últimas han sido en formato online vía zoom y hemos quedado muy contentos con ellas.

3 LA COMUNIDAD STEPIENYBARNO

Mientras tanto, seguimos fortaleciendo este blog, que ya se acerca a las 100.000 visitas mensuales, nuestro canal de Youtube tiene ya decenas de vídeos que están gustando mucho y nuestro reciente podcast crece a una velocidad mucho mayor de lo esperado. En Facebook pasamos los 40.000 seguidores, en Twittter nos acercamos a los 20.000 y en Instragram (por allá estamos redoblando esfuerzos) esperamos no tardar en alcanzar la cifra de los 10.000 seguidores.

En cualquier caso, si te preguntas ¿son los números tan importantes? No, no lo son; sólo son indicadores del impacto que podemos tener.

Lo principal es que nuestra actividad sea útil a la gente que nos sigue y, sólo después tener en cuenta la visibilidad. A partir de aquí, en nuestro caso, el impacto está claramente buscado; pero, siempre parte de compartir incansablemente un contenido claro, diferente y de valor. Con los años, hemos aprendido que tan importante es el qué, como el cómo y todavía más el por qué (ver vídeo de nuestro admirado Simon Sinek y su círculo de oro).

Por ello, para nosotros es muy reconfortante saber que podemos ayudar a un número grande de compañer@s a mejorar su día a día laboral ayudándoles a posicionarse mejor en la red y ser un poco más eficientes. Lo hacemos intentando ser lo más empáticos posibles y humanizando, en la medida de nuestras posibilidades, todas nuestras acciones.

Pero… todo esto ¿lo podemos hacer solos? Evidentemente, no y es por ello que tenemos que dar infinitas gracias a nuestr@s colaboradores. Gracias a ell@s todo esta locura de Stepienybarno es posible.

Y, por supuesto gracias a tí que nos lees y nos dedicas un rato de tu tiempo. Sin tu presencia y la de toda la familia de Stepienybarno esto no tendría ningún sentido.

De hecho, el mayor regalo de estos 11 años es la maravillosa gente que hemos conocido y que muchas de estas personas podemos considerar muy buenos amigos.

… y todo esto gracias a un humilde blog.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

