La autonomía impuesta ¿una oportunidad de crecimiento?

Por: María Antonia Fernández Nieto

Desde: Escuela de Arquitectura

“La mayoría de nosotros hemos adquirido el hábito de ir cada mañana a un lugar donde se nos dice qué debemos hacer con nuestro día” (1). Dentro de la educación la tendencia era reducir los tiempos de control de materia y el acompañamiento a corta distancia… esta metodología no está mal planteada sino se introducen en ella dos cuestiones que sobrevuelan nuestra cultura occidental: la velocidad frenética y la rentabilización de cada minuto de nuestra vida.

En alguna ocasión, alguno de mis alumnos me ha comentado “no he avanzado porque sé que no va a servir para nada y voy a tener que hacer algo nuevo”; quizá, esta frase saca a la luz estas dos cuestiones. Lo que hago tiene que servir para algo y, normalmente, tiene que ver con resultados objetivables y a corto plazo.

Sin embargo, los intentos y el proceso ofrecen resultados muy valiosos para todos; es un entrenamiento que nos hace capaces, reflexivos, críticos con el método, que nos descubre formas de actuar para abrir futuros caminos.

De la noche a la mañana, este ritmo de trabajo se ha esfumado con la situación de encierro que ha provocado el coronavirus. También, hemos perdido el vínculo entre las actividades que realizamos y el lugar donde las realizamos. El cambio de escenario ha desaparecido. Los lugares de: trabajo/estudio, casa/descanso, calle/ocio, gimnasio/deporte, transcendencia/ templo han desaparecido. El lugar se ha reducido a uno solo, nuestra casa, y los tiempos deben fluctuar según nuestra propia decisión y gestión. Si antes los tiempos se vinculaban a los distintos espacios, ahora el espacio es el mismo.

