Arquitectura con perspectiva de género

Por: Gloria Benito Aranzana

Desde: obras.expansion.mx

Fotografía: Las ciudades deben ser más funcionales para las mujeres y el resto de sectores de la población. (metamorworks/Getty Images/iStockphoto)

¿Las ciudades funcionan mejor para hombres o mujeres? ¿La arquitectura puede ejecutar la disciplina desde una perspectiva de género? Estas preguntas han ayudado a arquitectas e investigadoras del sector, como Alexandra Camal, Zaida Muxi Martínez y Paula Soto Villagrán, a desentrañar el papel de las mujeres como usuarias de los espacios públicos y privados.De manera histórica se ha cuestionado sobre quiénes logran apropiarse de las ciudades y vivienda, además de cómo su concepción estructural afecta, o no, la vida cotidiana. La respuesta de muchas es: aunque no se diseña pensando, conscientemente, en lugares que funcionen sólo a los hombres, la neutralidad con la que se intenta diseñar no contempla las necesidades de mujeres y otros sectores de la población.

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.