Más allá de la arquitectura

Por: Gloria Benito Aranzana

Desde: Blog de la fundación Arquia

Fotografía: Elliot Alderson, personaje de Mr Robot, serie de USA Network

Hoy te has levantado, te has duchado, vestido, desayunado y cogido algún transporte para ir a trabajar. En menos de dos horas has usado dos o tres habitaciones y un espacio público, pero además has limpiado tu bandeja de correo de spam, dado los buenos días a tu madre por WhatsApp, añadido dos o tres tareas a tu lista de “cosas urgentes”, chequeado tus facturas bancarias, reservado cita con el dentista y acudido al último concierto de Depeche Mode. También has visto de pasada las inundaciones de Sierra Leona y has jugueteado con la idea de reservar un “vuelo-chollo” a Maldivas.

En una de sus múltiples definiciones, entendemos la arquitectura como el arte (eso es otro debate) y la técnica de proyectar, diseñar, construir y modificar el hábitat humano. Este hábitat ha cambiado, se ha desdibujado y ampliado. Ya no necesitamos medios físicos para realizar muchas de nuestras actividades cotidianas. Los flujos y procesos que constituyen nuestro comportamiento han dejado de estar confinados en espacios materiales y se han convertido en lugares: áreas comunes, tangibles e intangibles. Espacios de intercambio, negocio, aprendizaje, ocio, control, almacenaje, registro, esparcimiento, etc. Nos movemos también en ámbitos imaginados, sin necesidad de iluminación, ni gravedad, ni higrotermia; que necesitan de una experiencia humana para tener sentido. El emplazamiento y la forma que definen nuestro hábitat ha adquirido nuevas dimensiones y parámetros.

¿Por qué entonces seguimos distinguiendo una línea tan clara entre arquitectura y tecnología?

Acceder al Post AQUÍ

Autores del post: Stepienybarno _ Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó

Y como siempre, si te gustó el post, estaría genial que lo compartas en tus redes sociales.

A su vez, si todavía no estás suscrito a nuestra Newsletter, te animamos a hacerlo en la casilla que tienes al terminar este artículo.

Suscribirte a nuestro blog y recibe gratis nuestra guía: 10 Ideas para vender más si eres arquitecto Acceder: http://bit.ly/2fkkTS7 Si te interesa contactar con nosotros para que te ayudemos a mejorar tu visibilidad online y, en consecuencia, mejorar tus oportunidades laborales, no dudes en escribirnos a: blog@stepienybarno.es

Stepienybarno en TWITTER

@stepienybarno (+ de 16.000 seguidores)

https://twitter.com/stepienybarno?lang=es

Stepienybarno en FACEBOOK (+ de 24 .000 seguidores)

https://www.facebook.com/StepienyBarnoArquitecturaeIdentidadDigital/

Acceder a nuestro GRUPO CERRADO DE FACEBOOK sobre Identidad Digital para Arquitectos:

https://www.facebook.com/groups/IdentidadDigitalParaArquitectos/

Suscríbete a nuestro canal de YOUTUBE: http://bit.ly/2A1UtAd

* Stepienybarno está formado por Agnieszka Stepien y Lorenzo Barnó y desde mayo del 2009 estamos en la red con la presente publicación digital (Blog) de arquitectura.

Nuestra actividad se sustenta en tres pilares básicos: la investigación, la publicación y la redacción de proyectos de arquitectura.

A su vez, somos socios cofundadores de SINERGIA SOSTENIBLE y directores del blog de FUNDACIÓN ARQUIA.