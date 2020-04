Nacido en Milán, Giulio Minoletti ha llevado a cabo actividades profesionales en los campos del diseño urbano, arquitectónico e industrial. Se graduó en 1931 de la escuela secundaria de arquitectura del Real Instituto Técnico, más tarde llamado el Politécnico de Milán ; desde 1933hasta 1949 estuvo a cargo de Arquitectura y Composición Arquitectónica en el Politécnico de Milán; en 1947 fue miembro de la Comisión de Construcción y las Comisiones del Plan de la Ciudad de Milán, el Instituto Nacional de Planificación Urbana desde su fundación y el jurado permanente para la adjudicación del Compasso d’Oro de la asociación de diseño industrial. Desde 1948 ha sido miembro del comité directivo del Centro de Estudios de Vivienda establecido dentro del Consejo Nacional de Investigación; De 1953 a 1955 fue presidente de la MSA (Movimiento de Estudios de Arquitectura).

“An apartment in the city must, in my view, contain many natural elements with the role of partial antidote from the thousands artificial things that surround every citizen”